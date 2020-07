Virálne video zaujalo milióny ľudí. Dravý vták nesie v pazúroch rybu, ktorá vyzerá ako žralok

Video s dravým vtákom, ktorý vo svojich pazúroch nesie rybu podobnú žralokovi, sa stalo virálnym a zdieľa sa po všetkých sociálnych sieťach. Mnohým ľuďom takisto pripomenulo kultový sci-fi film Sharknado.

Podľa CBS bolo video natočené na Myrtle Beach v americkom štáte Južná Karolína minulý týždeň, uvádza portál Science Alert. Na ňom sa nachádza veľký dravý vták, ktorý drží v pazúroch veľkú rybu. Tá náramne pripomína žraloka. Návštevníci pláže boli z bizarného výjavu značne prekvapení.

Anyone know what type of bird this is and is it holding a shark? #myrtlebeach 📽 Kelly Burbage pic.twitter.com/gc59xihiM7

— Tracking Sharks (@trackingsharks) June 30, 2020