Vietnamci na jeho hlavu vypísali odmenu, založil elitnú jednotku SEAL Team 6. Kto bol Richard Marcinko?

Špeciálne vojenské jednotky, ktoré sú vycvičené a nasadzované pri tých najzložitejších akciách, neexistujú len vo filmoch. Oddiel SEAL Team 6 amerického námorníctva sa v minulosti postaral aj o Usámu bin Ládina či pripravil výcvikový plán na získanie jadrovej zbrane v prípade odcudzenia. A práve tento tím založil Richard Marcinko, na ktorého hlavu dokonca vo Vietname vypísali odmenu.

Len dva dni po Vianociach obehla svet nepríjemná správa. Počas soboty totiž vo veku 81 umrel Richard Marcinko, bývalý veliteľ špeciálnych jednotiek amerického námorníctva. Marcinko, narodený v roku 1940 slovenskej matke a chorvátskemu otcovi už na území Spojených štátov amerických, sa počas svojej aktívnej námorníckej služby zaslúžil o zriadenie elitného tímu SEAL Team 6.

Odmietnutý pre nedostatočné vzdelanie

Marcinko sa s rodičmi presťahoval do New Jersey, no od mladého veku bolo jasné, že sedenie v laviciach nebude jeho cesta. Po odchode zo strednej školy sa rozhodol ako osemnásťročný prihlásiť k vojenským silám, no odmietli ho pre nedostatočné vzdelanie. Chýbal mu totiž vysokoškolský titul. Skúsil to teda v námorníctve, kde mu to vyšlo a nastúpil na pozíciu radistu (človek, ktorý obsluhuje vojenské rádiové prístroje, pozn.).

Marcinko sa postupne z pozície radistu posunul do odlišnej sféry. Dal sa na výcvik pri tzv. “Žabích mužoch” v oddieli Podvodných demolácií a akcií. V roku 1966 sa už ako promovaný magister z politických vied dostal priamo do SEAL Team 2, s ktorým odletel na misiu do Vietnamu.

Vietnamská odmena za jeho hlavu

V januári 1967 tak začala Marcinkova šesťmesačná misia vo Vietname, počas ktorej sa uskutočnila aj veľmi úspešná vojenská akcia proti jednotkám Vietkongu, pričom práve Richard Marcinko bol v tejto misii lídrom svojej čaty. Pri spomínanej akcii jeho čata zabila množstvo príslušníkov Vietkongu a zničila šesť ich člnov.

Podľa facebookovej stránky Múzea SEAL, vypísal vtedajší Severný Vietnam na jeho hlavu dokonca finančný odmenu, avšak Vietnamcom sa ho nikdy nepodarilo dolapiť. Marcinko sa neskôr vrátil so SEALs Team 2 do Vietnamu, kde pomáhali pri iných náročných misiách. Postupom rokov sa z neho stal vedúci nadporučík a 18 mesiacov pôsobil v Kambodži.

SEAL Team 6 a zamotanie sovietskych agentúr

Marcinka nasadili aj na záchranu rukojemníkov na americkom veľvyslanectve v Iráne v dôsledku vypuknutia islamskej revolúcie v roku 1979. Marcinko za tým účelom vyskladal elitný oddiel, ktorý neskôr nazval SEAL Team 6.

Počas spomínanej rukojemníckej krízy v Iráne bol Richard Marcinko zároveň jedným z dvoch zástupcov námorníctva v skupine TAT (Terrorist Action Team), ktorá mala za úlohu vypracovať presné plány akcie a útoku. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa námorníctvo rozhodlo, že potrebuje nový špeciálny oddiel zásahových jednotiek, ktorého tvorbu už zverili do rúk Richardovi Marcinkovi.

V tej dobe existovali oddiely SEAL Team 1 a SEAL Team 2, pričom pomenovať novovzniknutý útvar až číslicou šesť bol práve Marcinkov nápad. Cieľom bolo zmiasť sovietske aj iné zahraničné spravodajské agentúry, aby si mysleli, že pod vlajkou Spojených štátov fungujú ešte ďalšie tri špeciálne tajné jednotky, o ktorých nemá nikto žiadne záznamy.

Marcinko bol prvým veliteľom SEAL Team 6, pričom na výber správnych kandidátov dostal od nadriadených len šesť mesiacov, zatiaľ čo v tej dobe trval prípravný výcvik so všetkými testami aj o pár mesiacov dlhšie. Syn slovenskej matky teda zostavil špeciálny oddiel, ktorý v roku 2011 zosnoval akciu proti samotnému Usámovi bin Ládinovi.

Televízia CBS pripomenula, že Marcinko zostavil v rámci SEAL Team 6 takzvanú Červenú bunku, ktorej sa v rámci testovania odolnosti kľúčových zariadení voči teroristom podarilo uniesť admirálov vojenského námorníctva a preniknúť do americkej jadrovej ponorky či prezidentského špeciálu Air Force One.

Odsúdenie za sprisahanie

Tesne pred dosiahnutím päťdesiatky bol Marcinko krátko po odchode zo služby, pričom primárne sa venoval písaniu kníh, motivačným prednáškam či občas pôsobil aj ako vojenský a taktický radca. Mnoho o svojom pracovnom i súkromnom živote odhalil aj v biografii s názvom Rogue Warrior (vo voľnom preklade Zlý Vojak, pozn.).

Súčasťou knihy bolo aj životné obdobie, kedy sa Marcinko potácal so zákonom a dokonca skončil až vo väzbe. Išlo o cielené podvody s cenami munície a zbraní, ktoré Marcinko s niekoľkými niekdajšími kolegami predával aj americkej vláde. Ako je uvedené o celom jeho “kriminálnom” živote v knihe Rogue Warrior, v marci 1990 bol odsúdený na 21 mesiacov vo federálnom väzení a dostal pokutu vo výške 10 000 dolárov.

Život vojaka, ktorý prežil Vietnam, Kambodžu a zostavil elitný tím skúsených vojakov, skončil 25. decembra 2021. Richard Marcinko zomrel vo veku 81 rokov doma vo Fauquier County v štáte Virgínia. Ako informovala o jeho smrti TASR, pravdepodobnou príčinou Marcinkovej smrti bol podľa jeho syna Matthewa infarkt.