Viete ako sa povedia české mesiace v slovenčine? Urobiť tento kvíz na 100 % nemusí byť vôbec ľahké

Ak by sa napríklad Angličan pozrel na slovenský kalendár, aj keď by v ňom boli napísané mesiace iba v slovenčine, pravdepodobne by nemal problém určiť, o aký ide. No pri pohľade na český kalendár by ostal zaskočený. A podobný problém môžu mať aj viacerí Slováci, keďže názvy českých mesiacov sú naozaj jedinečné. Dokážete ich teda správne určiť?

