Video: Zranenie ako z najdesivejšieho hororu. Známy futbalista fauloval protihráča, ten si rok nezahrá

Hviezdny brazílsky futbalista Marcelo sa v utorkovom úvodnom zápase osemfinále juhoamerického Pohára osloboditeľov medzi jeho tímom Fluminense z Ria de Janeiro a argentínskym družstvom Argentinos Juniors z Buenos Aires (1:1) prezentoval tvrdým zákrokom, ktorým spôsobil súperovi veľmi vážne zranenie. Luciano Sánchez si pri ňom vykĺbil koleno a futbal si nezahrá možno až rok.

Niekdajšia opora zadných radov španielskeho Realu Madrid dostala priamo červenú kartu za faul na Sáncheza z 56. minúty stretnutia, pri ktorom sa ľavá noha 29-ročného obrancu Argentinos dostala do neprirodzenej polohy a koleno to nevydržalo. Sánchez sa v bolestiach zvíjal na trávniku, kým ho neodviezli do nemocnice. Lekári odhadujú, že sa bude zo zranenia zotavovať osem až dvanásť mesiacov.

Marcelo shown a red card after this tackle, football is a risky business too, look at how he broke his opponent’s leg, I am still wondering how Messi got past all these pic.twitter.com/ybCcDMzTPm

