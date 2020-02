Video vedcov z Antarktídy zachytáva divný zvuk ľadu hodeného do hlbokej jamy

Je plná zákutí, kam ľudská noha ešte nevkročila, plná tvarov, farieb a vôní, ktoré sa človek môže len pokúšať napodobniť. Podobné je to aj so zvukmi. Denne počujeme hukot áut či šum vody, počuli ste však už niekedy zvuk, ktorý vydáva ľad padajúci do superhlbokej jamy?

Takýto zvuk nezačujete len tak kdekoľvek

Neodmysliteľnou súčasťou Antarktídy už nie sú len zamrznuté pláne či tučniaky, ale aj tímy vedcov, ktorí túto časť Zeme usilovne skúmajú. Súčasťou ich práce je aj získavanie vzoriek, a teda vŕtanie extrémne hlbokých jám, vďaka ktorým môžeme získať informácie nielen o súčasnom stave ľadovca, ale aj o tom, ako vyzerala Antarktída za antických čias. Navyše, ako informuje portál Science Alert, vedcom sa pri vŕtaní superhlbokých jám naskytne možnosť počuť zvuk, aký inde bežne nezačujete.

Antarktída dokáže byť poriadne nehostinná, samá zima a ľad. Vedci si preto musia nájsť spôsob, ako sa zabaviť v čase, keď práve niečo neskúmajú, v tomto prípade je to spúšťanie kusov ľadu do suprhlbokých jám. Jeden z vedcov, geochemik John Andrew Higgins, sa rozhodol, že sa o tento jedinečný zážitok podelí prostredníctvom Twitteru. Vďaka nemu si môžu aj ľudia, ktorým sa na Antarktídu cestovať nechce, vypočuť, ako znie kus ľadu, ktorý bol práve spustený do jamy hlbokej 137 metrov.

What does a 9 inch ice core sound like when dropped down a 450 foot hole? Like this! Credit to @peter_neff for the idea and @Scripps_Polar, @sciencejenna, @GeosciencesPU, @US_IceDrilling, and @paleosurface for the execution! pic.twitter.com/pW7LxKdbUB — John Andrew Higgins (@blueicehiggins) February 7, 2020

Ak ste si nahrávku vypočuli, možno sa pýtate, čo tento podivný zvuk spôsobuje. Zvláštny jav sa rozhodol vysvetliť odborník na ľadovce Peter Neff, ktorý sa tejto zábavke venuje už nejaký ten čas. Práve on stojí za zrodom trendu hádzania kusov ľadu do hlbokých jám, keď v roku 2018 hodil kus ľadu do šachty hlbokej 90 metrov. Nahrávku tohto počinu uverejnil prostredníctvom Twitteru a v krátkom čase si video získalo neuveriteľných 10 miliónov videní.

Dopplerov jav v akcii

Podľa Neffa je za zvuk zodpovedný tzv. Dopplerov jav a spôsob, akým sa vo vyvŕtanej ľadovej jame šíria zvukové vlny. Dopplerov jav je počuteľný napríklad vtedy, keď stojíte na kraji cesty a okolo vás sa preženie auto. To vydáva v rôznych bodoch cesty celkom iný zvuk, znie ináč, keď sa k vám približuje a ináč, keď sa od vás opäť vzďaľuje. Mení sa totiž frekvencia zvukových vĺn.

🔊🔊Sound ON🔊🔊 When #science is done, it’s fun to drop ice down a 90 m deep borehole in an #Antarctic 🇦🇶 #glacier ❄️. So satisfying when it hits the bottom. Happy hump day. pic.twitter.com/dQtLPWQi7T — Peter Neff (@peter_neff) February 28, 2018

Auto sa však pohybuje po vodorovnej ceste, zatiaľ čo kus ľadu padajúci do jamy spôsobuje, že zvukové vlny sa z nej dostávajú von o niečo ťažšie. Keď ľad dopadne na dno jamy, zvuk vychádza nielen priamo hore, zároveň sa zvukové vlny odrážajú od stien jamy.

Ako teda môžeme vidieť, veda nie je len o matematike, bláznivých vzorcoch a katastrofických predpovediach, práve naopak, môže byť veľmi kreatívna a zábavná.