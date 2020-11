Vianočný program slovenských televízií: Niektoré filmy pôjdu dvakrát, divákov čakajú aj premiérové rozprávky

Necelý mesiac zostáva do príchodu najkrajších sviatkov roka a tak, ako sa na ne už pripravili obchodné reťazce, pripravujú sa na ne aj slovenské televízne stanice.

Sviatočný program v prostredí troch slovenských televízií bude aj tento rok plný nielen overených rozprávkových a filmových klasík, ale aj noviniek. Ponuka TV Markíza, TV JOJ či verejnoprávneho RTVS bude pomerne nabitá reprízami i premiérami nových snímok, ktoré vás možno aspoň na chvíľu prinútia vypnúť streamovacie služby.

Ako teda bude vyzerať vianočný program počas koronavírusových sviatkov? Vyberáme zopár tipov.

Markíza a overené vianočné klasiky

Jednotka v sledovanosti medzi slovenskými televíziami tento rok bude ťažiť najmä z opätovnej možnosti odvysielať vianočnú klasiku Tri oriešky pre Popolušku. Tú odvysiela dvakrát – najskôr na Štedrý večer o 19:30, na 2. sviatok vianočný ju zreprízuje o 17:10.

Program Štedrého večera však doplnia aj ďalšie klasiky, ktoré už k Vianociam neodmysliteľne patria. Diváci sa môžu tešiť na Pyšnú princeznú (10:10), Pelíšky (15:20) či legendárnu Perinbabu (17:40).

V ponuke Markízy však budú aj premiérové vianočné filmy. O 21:15 to bude rodinný film Annie s Jamiem Foxxom a Cameron Diaz v hlavných úlohách. Táto snímka sleduje príbeh mladej a energickej Annie (hrá ju Quvenzhané Wallis), ktorú opustili rodičia, a ktorá žije v sirotinci u slečny Hanniganovej (Diaz). Keď sa Will Stacks (Foxx), magnát a kandidát na starostu, s Annie náhodou stretne, využije príležitosť a adoptuje si kvôli kampani. Po čase si jeden druhého obľúbia, no zlom nastáva, keď sa musí rozhodnúť medzi Annie a vlastnou kariérou. Príbeh skomplikujú aj Annieni rodičia, ktorí sa nečakane objavia na scéne.

Druhým premiérovým titulom počas Vianoc bude francúzsko-bulharský film Vianoce ako z rozprávky. Ústrednou hrdinkou toho je Amanda, asistentka slávnej fotografky. Jej šéfka dostane pozvánku na fotografovanie vianočných slávností v kráľovstve Pantrea a Amanda sa výdava za ňu. Čoskoro sa zamiluje do princa Leopolda, napriek tomu, že jej chýba urodzený pôvod.

Počas 1. a 2. sviatku vianočného Markíza v programe avizuje aj ďalšie klasiky – chýbať nebude česká rozprávková komédia S čerty nejsou žerty, ruská kultovka Mrázik a ďalšie.

Výber z programu na Markíze počas Vianoc: 24. december

10:10 – Pyšná princezná

11:40 – O statečném kováři

13:20 – Jak utopit Dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách

15:20 – Pelíšky

17:40 – Perinbaba

19:30 – Tri oriešky pre Popolušku

21:15 – Annie

23:30 – Vianoce ako z rozprávky 25. december

09:40 – Saxána a Lexikon kouzel

11:30 – Esá z pralesa

13:20 – Psia duša

15:10 – Perinbaba

17:00 – S čerty nejsou žerty

20:30 – Mrázik

22:10 – Vianoce s princom 26. december

11:45 – Vianoce s princom

13:20 – S čerty nejsou žerty

15:25 – Vianoce ako z rozprávky

17:10 – Tri oriešky pre Popolušku

20:30 – Čertoviny

22:35 – Vianoce s princom: Kráľovská svadba

Viac o sviatočnom programe televízie Markíza a jej sesterských programov Doma a Dajto sa dozviete aj na webe televízie.

Sám doma aj marvelovka na JOJ-ke

TV JOJ oproti svojej konkurencii overené vianočné klasiky nebude vysielať len počas sviatočných dní, ale aj pred nimi. Známe vianočné filmy či rozprávky bude vysielať s predstihom, tie najdôležitejšie už od pondelka 21. decembra, kedy je v programe romantická komédia Prázdniny s Kate Winslet a Cameron Diaz o 13:50. Túto v programe následne vystrieda filmové spracovanie animáku od Disneyho 101 dalmatíncov.

V utorok 22. decembra odvysiela JOJ-ka v doobedňajších hodinách českú rozprávku Princ Bajaja (o 10:15), podvečer o 16:50 zas animák Na vlásku. Primetime v ten deň bude patriť vianočnej komédii Sám doma o 20:35.

Deň pred Štedrým dňom dostane priestor vo vysielaní československá klasika Princezná so zlatou hviezdou (o 17:15), v prime time zas nezabudnuteľná rodinná komédia S tebou ma baví svet (o 20:35).

Štedrý deň JOJ-ka venuje relatívne novej českej rozprávkovej komédii Najlepší priateľ (8:05), repríze 101 dalmatíncov (10:00), klasickej rozpráve Kráľ drozdia brada (11:40), filmovej Popoluške od Disneyho (16:30), animáku Ľadové kráľovstvo (18:05) a v prime time pokračovaniu Sám doma 2. Stratený v New Yorku (20:00).

Prvé dva sviatky vianočné v programe JOJ-ky nebude v podstate žiadna novinka, len reprízy, až na pár výnimiek. 25. decembra uvedie rodinný film Rozprestri krídla nakrútený podľa skutočného príbehu Christiana, odborníka na migráciu divokých husí, a jeho neuveriteľných dobrodružstiev, ktoré zažil so svojím synom. Pútavá však bude nedeľa 27. decembra, kedy bude do prime time nasadená premiéra marvelovky Doctor Strange (o 20:35).

Výber z program TV JOJ počas Vianoc: 24. december

08:05 – Najlepší priateľ

09:40 – Doba ľadová: Mamutie Vianoce

10:00 – 101 dalmatíncov

11:40 – Kráľ Drozdia brada

13:15 – Na vlásku

14:45 – Luskáčik a štyri kráľovstvá

16:30 – Popoluška

18:05 – Ľadové kráľovstvo

19:35 – Ľadové kráľovstvo: Vianoce s Olafom

20:00 – Sám doma 2: Stratený v New Yorku

22:00 – Vianoce a spol.

23:30 – Richard Muller, Adela Vinczeová: ONA A ON (záznam z koncertu)

00:50 – Dvojnásobné obvinenie

02:35 – Smrtonosná pasca 25. december

07:00 – Všade samé zvončeky

08:35 – Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a ľadu

10:05 – Vianoce v paláci

11:40 – Hačikó: Príbeh psa

13:10 – Princezná so zlatou hviezdou

14:50 – Sám doma

17:00 – Kúzelná opatrovateľka

19:00 – SPRAVODAJSKÝ BLOK

20:30 – Rozprestri krídla

22:50 – Prečo práve on?

00:55 – Krampus: Choď do čerta! 26. december

06:55 – Doba ľadová: Mamutie Vianoce

07:15 – Snehová kráľovná: Krajina zrkadiel

08:50 – Luskáčík a štyri kráľovstvá

10:45 – Traja veteráni

12:20 – Ľadové kráľovstvo

14:20 – Ľadové kráľovstvo: Vianoce s Olafom

14:40 – Sám doma 2: Stratený v New Yorku

17:10 – S tebou ma baví svet

19:00 – SPRAVODAJSKÝ BLOK

20:30 – Tunel

22:50 – Hot Dog

00:55 – 10×10

Viac o sviatočnom programe televízie JOJ a jej sesterských programov WAU či JOJ Plus sa dozviete na webe televízie.

Tradičné Vianoce RTVS

Verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska svojím programom sľubujú Vianoce plné tradícií. Tomu je tiež prispôsobený aj sviatočný program.

Štedrý deň už tradične bude patriť benefičnému programu Úsmev ako dar, ktorý uvedie Jednotka o 10:30. Postupne budú nasledovať reprízy slovenských a českých rozprávok a televíznych inscenácií.

Chýbať nebude česká rozprávka Anděl na horách o 14:30 či tradičné Vianočné oblátky o 16:00. V premiére ponúknne RTVS na Jednotke aj rozprávku s názvom O liečivej vode (o 19:00). Prime time slot bude patriť fantasy filmu Nekonečný príbeh o 20:20.

Lákadlom Dvojky bude predovšetkým na druhý sviatok vianočný o 20:20 celovečerný dokument Meky, ktorý bude nasledovať dokument z dielne RTVS k 40. výročiu hudobníka Mira Žbirku na hudobnej scéne (o 21:35).

Výber z programu RTVS (Jednotka) počas Vianoc: 24. december

07:30 – O 12 mesiačikoch

10:30 – Úsmev ako dar

11:55 – Dievčatko so zápalkami

13:00 – Anna zo Zeleného domu

14:30 – Anděl na horách

16:00 – Vianočné oblátky

17:30 – Čarovný kamienok

19:00 – O liečivej vode

20:20 – Nekonečný príbeh

22:05 – Všetci sú v pohode 25. december

07:00 – Lilly zachraňuje Vianoce

09:30 – Vianoce v Spievankove

10:30 – Obušku z pytle ven

12:00 – Urbi Et Orbi

12:30 – Pápežov sakristián

13:00 – Anna zo Zeleného domu

14:35 – Princezná a pol kráľovstva

16:00 – Bol raz jeden kráľ

17:55 – Malé ženy (seriál) 1/3

19:00 – SPRAVODAJSKÝ BLOK

20:15 – Vianočná hviezda

22:00 – Forrest Gump 26. december

09:00 – Pani Zima

09:30 – Teta

10:25 – Rozprávka Bratov Grimmovcov

11:40 – Nekonečný príbeh

13:00 – Anna zo Zeleného domu

14:30 – Kráľovná Viktória: Pokoj a šťastie

16:00 – 7 zhavranelých bratov

17:55 – Malé ženy (seriál) 2/3

19:00 – SPRAVODAJSKÝ BLOK

20:15 – Pacho, Hybský zbojník

22:00 – Pumpa

22:25 – Boris a Brambor Špeciál

22:50 – Hrbáč

Viac o sviatočnom programe RTVS na jej jednotlivých kanáloch sa dozviete na webe verejnoprávneho vysielateľa.