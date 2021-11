Veria, že kravy sa jesť nedajú, ale mačky a piesok áno. Až 40 % detí v USA si myslí, že slanina je rastlinného pôvodu

V detstve má každý obdobie, kedy verí väčším či menším nepravdám. Napríklad, do istého veku radi veríme, že Ježiško naozaj nosí pod vianočný stromček darčeky. Niektoré deti zas možno uveria, že čokoláda Milka skutočne pochádza od fialovej kravičky. Až 40 % amerických detí je však presvedčených o tom, že slanina a hotdogy sú rastlinného pôvodu.

Hranolčeky sú vyrobené zo zvierat, myslí si veľa detí

Snáď žiadnemu Slovákovi netreba vysvetľovať, odkiaľ sa berie slanina. Aj keď pôvod párkov v hotdogoch môže byť občas otázny, pokiaľ nejde o vegánsku verziu, väčšine z vás je iste jasné, že tieto obľúbené jedlá nie sú rastlinného pôvodu. Až 40 % amerických detí vo veku od 4 do 7 rokov je však presvedčených o opaku, informuje štúdia publikovaná v časopise Journal of Environmental Psychology.

Vedci skupinu 176 deti požiadali, aby kategorizovali rôzne jedlá, vrátane vajec, syra, hranolčekov, slaniny, pukancov, kreviet či mandlí. Po vyhodnotení výsledkov ich čakalo množstvo prekvapení. Napríklad, až 47 % detí verilo, že hranolčeky sú vyrobené zo zvierat. Až 44 % detí si myslelo, že syr je zas rastlinného pôvodu. 41 % detí si myslelo, že rastlinného pôvodu je aj slanina a 40 % malo rovnaký názor na hotdogy.

Čo je ešte smutnejšie, 38 % opýtaných detí si myslelo, že z rastlín sú vyrobené aj populárne kuracie nugetky, a to napriek tomu, že ešte aj v názve majú slovo „kuracie“. Viac ako 30 % detí si zas myslelo, že pukance a mandle sú zvieracieho pôvodu. Vedcov podľa portálu IFL Science zaujímalo nielen to, akého pôvodu sú rôzne jedlá. Pýtali sa aj to, ktoré rastliny a zvieratá podľa detí sú, resp. nie sú jedlé.

Je dôležité vzdelávať deti aj v tejto oblasti už v útlom veku

Opäť sa stretávame s nemilým prekvapením. Až 77 % detí totiž verilo, že kravské mäso je nejedlé, 73 % detí malo rovnaký názor na prasatá a 65 % aj na kurčatá. Na druhej strane, až 1 % detí si myslelo, že jedlý je aj piesok. Až päťnásobne viac detí však trvalo na tom, že jedlé sú aj mačky. Odborníci sú zhrození, v tomto výskume však vidia istú príležitosť.

Kým väčšina dospelých Američanov má milión dôvodov, prečo sa „nemôžu“ vzdať konzumácie mäsa, deti sú v tomto smere naivné. Jedia mäso bez toho, aby vedeli, že je to skutočne mäso, zatiaľ čo si myslia, že kravské mäso je nejedlé. V tomto období sú teda deti ľahko ovplyvniteľné a možno ich nasmerovať tým správnym smerom a naučiť ich preferovať rastlinnú potravu.

Prečo deti vedia tak málo o tom, čo jedia? Vedci predpokladajú, že rodičia o tom so svojimi deťmi príliš nechcú hovoriť. Možno im príde kruté povedať malému dieťaťu, že práve zjedlo kurča. Namiesto toho, aby dieťa „traumatizovali“ tým, že slanina, ktorú majú na tanieri, ešte nedávno behala niekde vo výbehu, vyjadrujú sa nejasne alebo skutočný pôvod jedla jednoducho taja. Už v útlom veku je však potrebné viesť deti k tomu, aby si uvedomovali, čo jedia, čo je najlepšie pre ich telo, ale aj pre životné prostredie.