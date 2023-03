Veľký návrat Aktov X? Známy seriál sa zrejme dožije ďalších nových častí, na toto ale zabudnite

Kultový seriál Akty X, ktorý mnohí z nás sledovali ako deti na tajnáša, s prekrytými očami a poza chrbát našich rodičov, sa zrejme dožije ďalších nových epizód.

Mysteriózny seriál o nadprirodzených javoch, ktoré vyšetrovali ikonickí agenti FBI – Mulder (hral ho David Duchovny) a Scullyová (hrala ju Gillian Anderson), sa vysielal v rokoch 1993-2002 a na obrazovkách vydržal vďaka svojej vysokej sledovanosti 9 sezón.

Na ten potom nadviazali dve nové série (v poradí deviata a desiata) v rokoch 2016 a 2018, ktoré sa taktiež stretli s nemalým úspechom. No a už čoskoro môže kultové Akty X (The X Files) doplniť ďalšia séria, resp. nový seriál, píše web Collider.

Bez známych postáv

Podľa toho, na čom pracuje Chris Carter, tvorca tohto kultového seriálu, aj spolu s režisérom Ryanom Cooglerom (Creed, Black Panther), sa však zrejme budeme musieť so známymi hlavnými hrdinami rozlúčiť. Ústrednými postavami totiž majú byť noví agenti.

Celý projekt je zatiaľ ešte v plienkach a nie je jasné, ako bude výsledný produkt vyzerať. Nie je to ale prvýkrát, čo sa Chris Carter do nového seriálu zo sveta Aktov X púšťa. Pár rokov dozadu pracoval na animovanej verzii s pracovným názvom The X Files: Albuquerque. Malo ísť o komediálny projekt, ktorého ústrednými postavami mali byť agenti FBI, pracujúci na paranormálnych prípadoch, ktoré boli aj na ústrednú dvojicu, teda Muldera a Scullyovú, priveľa. Tento projekt ale napokon zapadol prachom a už sa viac na ňom nepracuje, píše web TV Line.

Nový tvorca

Carter v prípade nového seriálu Akty X dokonca nebude ani figurovať ako hlavný tvorca. Žezlo po ňom má prebrať práve spomínaný Coogler. Ten má do sveta paranormálnych prípadov priniesť viac sviežosti a aj nápadov. Napokon, čo sa týka tohto súdka, stále je čo rozprávať, čoho dôkazom boli aj dve novodobé série s Duchovnym a Anderson.

Či vôbec tento projekt napokon vznikne, je zatiaľ otázne, no ak by ste si chceli tento kultový seriál pozrieť, všetky jeho epizódy, aj spolu s dvomi celovečernými filmami nájdete na streamovacej platforme Disney+.