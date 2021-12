Veľká štúdia našla súvislosť užívania marihuany a porúch spánku. Týka sa to hlavne pravidelných konzumentov

Dobre a kvalitne sa vyspať je pre nás zásadné, aby sme sa na druhý deň cítili oddýchnutí a pripravení na pracovný deň. Mnohí ľudia užívajú kofeín, najmä vo forme kávy, aby udržali svoju pozornosť počas dňa. Iní na to idú tak, že užívajú marihuanu ako prostriedok, ktorý im pomáha zaspať, aby sa na druhý deň cítili vyspatí.

Avšak nová štúdia publikovaná v časopise Regional Anesthesia & Pain Medicine zameraná na účinok marihuany týkajúci sa spánku, spochybnila povesť tejto drogy ako dobrej voľby na navodenie spánku, uvádza portál Science Alert.

Štúdia zahŕňala 21 729 dospelých a údaje boli získané z amerického národného prieskumu zdravia a výživy, tiež z prierezového prieskumu národného centra pre zdravotnú štatistiku a tiež z údajov z Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb.

Spia buď málo alebo veľa

Autori novej štúdie pod vedením vedcov z univerzity v kanadskom Toronte chceli určiť vzťah medzi nedávnym užívaním marihuany a dĺžkou spánku.

Dĺžka spánku bola kategorizovaná ako krátka (spánok pod 6 hodín) alebo dlhá (viac ako 9 hodín). Hladina medzi týmito dvomi hodnotami bola označená ako optimálna.

Účastníkom prieskumu bola meraná kvalita spánku s otázkami týkajúcimi sa ťažkosťami so zaspávaním a schopnosť zotrvať v spánku. Pokiaľ ide o marihuanu, účastníci boli definovaní ako “užívatelia”, ak užili marihuanu za posledných 30 dní. Celkovo to bolo 3 132 účastníkov, ktorí boli kategorizovaní do dvoch skupín. A to mierni konzumenti, čo znamenalo menej ako 20 užití marihuany za mesiac a silní konzumenti v takom prípade, ak užili marihuanu viac ako 20-krát za mesiac.

Opýtaní užívatelia mali o 34 % vyššiu pravdepodobnosť, že uvedú spánok kratší ako 6 hodín ako tí, ktorí marihuanu neužívajú a o 56 % vyššiu pravdepodobnosť, že uvedú spánok dlhší ako 9 hodín.

Marihuana spánku neprospieva

Užívatelia tiež udávali, že majú problém so zaspávaním alebo so zotrvaním v spánku. Zaujímavé však je, že to nesúviselo s dennou ospalosťou.

“Zistili sme, že medzi frekvenciou užívania marihuany a trvaním spánku existuje možný vzťah medzi expozíciou a dobou spánku. Ťažkí užívatelia boli vystavení najväčšiemu riziku oboch extrémov dĺžky nočného spánku v porovnaní s neužívateľmi,” uviedol vedecký tím.

Vedci upozorňujú, že ich zistenia neznamenajú príčinnú súvislosť. Je teda otázne, či to súvisí s opakovaným užívaním marihuany, alebo či to celé je ovplyvnené sociodemografickým alebo zdravotným faktorom.

Vedci tiež poznamenávajú, že predchádzajúce štúdie ukazovali zmiešané výsledky týkajúce sa marihuany a spánku.

“Napriek tomu, že nespavosť je jedným z najcitovanejších dôvodov samoliečby marihuanou, dôkazová základňa je celkovo nekonzistentná a má nízku kvalitu,” pričom sa vedci odvolávajú na minuloročnú štúdiu.