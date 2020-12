Vedcom sa prvýkrát podarilo zachytiť záhadný signál. Tentokrát k nám prichádza z exoplanéty

Snažia sa zistiť, čo všetko nás vo vesmíre obklopuje a pátrajú po akejkoľvek známke, že tu nie sme sami. Aj preto vedcov už niekoľko rokov fascinujú signály, ktoré k nám z vesmíru prichádzajú.

Čo vlastne signály prichádzajúce z vesmíru znamenajú?

Za signál považujú vedci aj to, ak sa zmení intenzita, akou za bežných okolností žiari hviezda. Môže to byť totiž známka toho, že sa v jej blízkosti nachádza planéta. Tentoraz sa však vedci rozhodli využiť rádiové signály prichádzajúce z vesmíru na to, aby lepšie preskúmali exoplanéty. Sledovanie rádiových emisií môže byť skvelým spôsobom, ako odhaliť magnetické pole exoplanéty, píše štúdia publikovaná v časopise Astronomy & Astrophysics.

Ako sa vyjadril jeden z autorov štúdie Jake Turner, skúmanie magnetického poľa môže pomôcť vedcom zistiť, aká je vnútorná štruktúra exoplanéty, či je teoreticky obývateľná a ďalšie vlastnosti. Rádiové emisie sa totiž menia vždy, keď magnetické pole planéty zasiahne hviezdny vietor, teda prúd drobných častíc pochádzajúcich z hostiteľskej hviezdy, píše portál Science Alert. Exoplanéty sú hviezdnym vetrom ovplyvňované podobne, ako je Zem ovplyvňovaná solárnym vetrom.

Na to, aby vedci mohli zachytiť signály prichádzajúce z exoplanét, je najprv potrebné prekonať šum, ktorý spôsobuje samotná Zem či iné vesmírne objekty. Práve za týmto účelom vedci pred časom vytvorili systém BOREALIS. Ten prvýkrát otestovali na Jupiteri, píše portál ArXiv. Vďaka nemu dokázali vyrátať, ako by sa zmenili rádiové emisie planéty, keby bola od nás vzdialená oveľa viac, než je v súčasnosti.

Magnetické pole vplýva na obývateľnosť planéty

Vedcom sa začiatkom tohto roka okrem iného podarilo zachytiť signál prichádzajúci z hviezdy s názvom GJ 1151. Vďaka magnetickému poľu tejto hviezdy sa vedcom podarilo zistiť, že v jej blízkosti sa môže nachádzať planéta, ktorá sa svojou veľkosťou podobá na Zem. Zatiaľ však ide len o domnienky a na ich potvrdenie sú potrebné ďalšie výskumy.

V súčasnosti sa vedci snažia bližšie preskúmať tri systémy, o ktorých sa vie, že majú exoplanéty, a to za pomoci nízkofrekvenčného rádioteleskopu LOFAR. Medzi tieto systémy patrí hviezda v súhvezdí Raka 55 Cancri, Upsilon Andromedae v súhvezdí Androméda a Tau Boötis v súhvezdí Pastier. Turner vysvetľuje, že okrem iného aj od magnetického poľa exoplanéty môže závisieť to, či je teoreticky obývateľná. Chráni totiž atmosféru planéty pred solárnym vetrom a kozmickým žiarením.