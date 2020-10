Kanibal odstránil mužovi semenníky a odložil ich do mrazničky. Polícia v dome našla aj ďalšie časti tiel

Bob Lee Allen mu následne spolu s asistentom Gatesom pod vplyvom lokálneho anestetika odstránili semenníky. Polícia našla v mrazničke aj ďalšie časti tiel.

Mužovi odstránil semenníky a odložil ich do mrazničky

Bob Lee Allen a jeho asistent Thomas Evan Gates čelia obvineniam z vážneho ublíženia na zdraví, zo zmrzačenia a z pokusu o vykonanie nepovoleného chirurgického zákroku. 28-ročného muža totiž nalákali do chaty v lese, kde mu chirurgicky odstránili semenníky. Tie následne uložili do mrazničky, Bob Lee Allen sa ich totiž neskôr chystal skonzumovať, informoval portál The Independent.

Po tom, čo sa muž dostal do nemocnice, prípad ihneď začala prešetrovať polícia, píše portál All That Is Interesting. V spomínanej chate objavili chirurgické nástroje, krvavé uteráky, drogy a v mrazničke skutočne objavili v mikroténovom vrecku zabalené semenníky. Pre portál The Oklahoman sa vyjadril miestny šerif, Rodney Derryberry, ktorý hovorí, že počas celej svojej kariéry sa s niečím podobným ešte nestretol.

Bizarné je, že kastrácia nebola celkom nedobrovoľná, mladý muž si na internete predtým vyhľadával, ako a kde je možné kastráciu vykonať. 53-ročného Lee Allena si následne najal, aby na ňom procedúru vykonal. Dvojica na seba narazila na stránke, ktorá ponúka práve takéto služby a neskôr sa dohodli na rozhovore cez Skype.

Bob mladíkovi tvrdil, že má 15 rokov praxe a podobné zákroky už vykonával neraz. Dokonca sa ponúkol, že zákrok vykoná bez nároku na honorár. Trval však na tom, že mu bude asistovať 42-ročný pomocník a celá procedúra bude nahratá na videozáznam.

Mladík sa nechal vykastrovať zámerne

Muž z Virgínie priletel do Dallasu 11. októbra, kde sa s Bobom mal prvýkrát stretnúť osobne. Detaily zákroku zverejnené neboli, vie sa len, že Bob podal mužovi lokálne anestetikum, následne rozrezal miešok a odstránil semenníky. Ako píše portál The New York Post, zákrok trval približne dve hodiny, potom sa však situácia nepríjemne zvrtla. Podľa mladíka sa mal Allen smiať a tvrdiť, že je kanibal.

Polícia v mrazničke objavila nielen semenníky, ale aj ďalšie časti tiel patriace zatiaľ neurčenému počtu ľudí. Muž priznal, že ho vyľakalo najmä to, keď Allen povedal, že raz počas iného zákroku ranu nezašil a muža zámerne nechal zomrieť. Allen zároveň dodal, že o jeho zákroky je taký záujem, že už má na zozname 6 ďalších záujemcov.

Muž na Allenovom stole omdlel a prebral sa na ďalší deň s masívnym krvácaním. Aj keď mal s Allenom dohodu, že nevyhľadá pohotovosť a ak zomrie, jeho telo bude pohodené v lese, mladík svoj názor zmenil. Allen a Gates polícii prácu poriadne uľahčili, počas toho, ako bol mladík hospitalizovaný, prišla dvojica do nemocnice.