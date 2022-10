Vedci zisťovali, prečo starí ľudia šíria typický zápach. Raz to podľa nich čaká každého z nás

Pri stretnutí so starším človekom si to už uvedomil nejeden z nás. Nie každý to ale dokáže taktne onému staršiemu človeku aj povedať. Pôvod charakteristického zápachu, ktorým „oplývajú“ najmä starší ľudia, dlhé roky odborníci nevedeli riadne bližšie špecifikovať. Vedci sa preto rozhodli zistiť, či je typická „vôňa dôchodcov“ neodmysliteľnou súčasťou starnutia, produktom životného prostredia alebo len trikom mysle a v skutočnosti neexistuje.

Bez okolkov to treba priznať – každý vie, ako „vonia“ dôchodca. Typický pach je len veľmi ťažké opísať slovami, ale v mysli si ho dokáže vybaviť každý a takmer okamžite. Čo konkrétne ho spôsobuje a či vôbec existuje, sa už viackrát pokúsili vedci zistiť, píše vedecký portál IFL Science.

Pot toho veľa prezradil

Už v roku 2001 tím výskumníkov vedený doktorom Šiničirom Hazeom z Centra vývoja produktov v Jokohame testoval skupinu ľudí vo veku od 26 do 75 rokov. Ich úlohou bolo počas troch nocí mať oblečenú špeciálnu košeľu. Tá bola navrhnutá tak, aby dokázala zachytiť telesný pach jednotlivcov. Po konci experimentu boli z nočných košieľ extrahované molekuly, ktoré prešli cez hraničný spektrometer, aby bolo možné oddeliť zlúčeniny potrebné na analýzu.

Vďaka tomuto sa tímu vedcov podarilo nájsť komplexnú zmes niekoľkých chemických látok, ktoré človek zo seba „vypudzuje“. Zaujímavé však je, že väčšina z nich nebola nijak vekom ovplyvnená. To znamená, že takmer žiadna z nájdených chemických látok nebola príznačná len pre jednu vekovú skupinu ľudí – s výnimkou 2-Nonenalu. Tento aldehyd sa totiž našiel len na košeliach, ktoré mali oblečené ľudia vo veku 40 a viac rokov. Ba čo viac, jeho množstvo na košeliach bolo s pribúdajúcim vekom vyššie. Aj tu ale vedecký tím prišiel na zaujímavé zistenia.

Môžu za to omega-7 nenasýtené kyseliny. Asi

Ako uviedli v štúdii uverejnenej v časopise Journal of Investigative Dermatology, 2-Nonenal nepotíme v žiadnom veku. Avšak, pokožka starších ľudí uvoľňuje omega-7 nenasýtené mastné kyseliny, z ktorých sa stáva 2-Nonenal, keď ich degraduje vzduch. Navyše, peroxidy lipidov tento proces ešte urýchľujú.

Haze teda spolu so svojím tímom dospeli k záveru, že starí ľudia „vypudzujú“ pre nich charakteristický zápach práve kvôli omega-7 nenasýteným mastným kyselinám, ktoré po vystavení sa vzduchu degradujú. Dokázať sa im to podarilo len na základe vzorky 22 jednotlivcov a čo je ešte prekvapivejšie, dlhé roky sa ich zistenia nikto nepokúsil vyvrátiť.

O 11 rokov neskôr bola ale vydaná ďalšia štúdia v magazíne PLOS ONE, ktorú viedla doktorka Susanna Mitro, vtedy zamestnankyňa Monell Chemical Senses Center. Tej sa podarilo zistiť, že človek dokáže rozlišovať medzi telesnými pachmi ľudí starších ako 75 rokov a mladších ako 55 rokov, no nie medzi ľuďmi vo veku 20 rokov a vo vekovom rozmedzí 45 až 55 rokov.

Nejasný záver

Výskum, ktorý vo svojej práci popísal Haze a jeho tím, ale tiež naznačuje, že nie každý z nás môže v dôchodkovom veku, respektíve v starobe, typicky voňať. Priemerné koncentrácie 2-Nonenalu u ľudí v skupine 40 až 70 rokov boli totiž len minimálne. Dokonca u dvoch jednotlivcov vo veku 60 a 71 rokov boli tieto koncentrácie tak nízke, že aj hraničný spektrometer ho odhalil len s ťažkosťami.

Diskutabilnou premennou boli aj zistenia o mononenasýtených omega-7 kyselín. Tie, samozrejme, vykazovali jasný rastúci trend s vekom, ale približne polovica subjektov nad 40 rokov mala hladiny aspoň o čosi vyššie ako mladšie ročníky, ak vôbec.

Hazeov výskum tak síce priniesol výsledky, úplne stopercentne sa o ne ale opierať nedá. Áno, starí ľudia majú okolo seba určitú pachovú auru a je dosť možné, že to môže súvisieť s tým, čo zistili vedci v roku 2001. Spoliehať sa ale na to úplne nemožno, aj keď aj vedci tvrdia, že takmer každý z nás raz bude mať typický starecký zápach.