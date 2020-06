Vedci začali klinicky testovať ibuprofén. Zdá sa, že pomáha pacientom s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19

Celosvetovo evidujeme stále viac ako 3 600 000 aktívnych prípadov nákazy novým koronavírusom, číslo navyše globálne neklesá, ale naopak. Vedci po celom svete preto naďalej pátrajú po čo najúčinnejšej liečbe ochorenia COVID-19, aby tak predišli narastajúcemu počtu obetí pandémie.

Od vypuknutia globálnej pandémie koronavírusu SARS-COV-2 vedci a lekári skúšali na liečbu ochorenia COVID-19 niekoľko rôznych liekov. V súvislosti so strachom z neznáma však nový koronavírus priniesol aj vlnu dezinformácií a hoaxov. Možno si ešte spomeniete na ten o užívaní ibuprofénu, ktorý mal zhoršovať priebeh ochorenia COVID-19. Ten však teraz anglickí vedci z Kráľovskej univerzity v Londýne testujú ako možnú nádej pre milióny chorých po celom svete.

Pre pacientov s ťažkým priebehom

V Londýne začali vedci testovať špeciálnu formu lieku s obsahom ibuprofenu na liečbu pacientov s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19, informuje na svojom webe londýnska kráľovská univerzita. Podľa vedcov by liek mohol pomôcť pacientom so syndrómom akútnej dychovej tiesne (ARDS), ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19 pri vážnom priebehu. Liek by tak mohol predchádzať vysokému počtu pacientov, ktorí musia byť v súvislosti s koronavírusom pripájaní na umelú pľúcnu ventiláciu.

Ibuprofén patrí medzi bežné, lacné a ľahko dostupné protizápalové lieky, v špeciálnej forme má však aj ďalšie pozitívne účinky na iné zdravotné problémy. Takto upravený sa používa napríklad pri liečbe artritídy. Laboratórne experimenty anglických vedcov tiež ukázali, že špeciálne upravený liek pomáha aj pri akútnych problémoch s dýchaním, jeho skutočnú účinnosť teraz preskúmajú v rámci klinickej štúdie na pacientoch s diagnostikovaným ochorením COVID-19.

Bude z obávaného lieku nová nádej?

Ibuprofén bol pritom na začiatku pandémie považovaný za liek, ktorý zhoršuje priebeh ochorenia spôsobeného novým koronavírusom. Správy o tom, aby ľudia neužívali na zmiernenie teploty Ibuprofen sa šírili v celej Európe, vo veľkom aj na Slovenku. Viaceré krajiny následne vydali odporúčania o tom, že ľudia majú radšej užívať lieky s inou účinnou látkou. Najnovšie testy však ukazujú, že špeciálne upravený liek by mohol v konečnom dôsledku pomôcť zdravotníckym systémom po celom svete.

Ak klinické testy preukážu pozitívne účinky liečby špeciálnym ibuprofénom, bude to pre svet znamenať veľkú úľavu. Liek je totiž ľahko dostupný, navyše veľmi lacný a pomohol by znížiť celkové počty pacientov, ktorí musia byť v rámci liečby pripojení na umelú pľúcnu ventiláciu. To by spôsobilo úľavu zdravotníckym systémom a preplneným lôžkam na jednotkách intenzívnej starostlivosti v dôsledku čoho by sme mohli očakávať postupný pokles množstva obetí nového koronavírusu.