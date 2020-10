Vedci sú o krok bližšie k zodpovedaniu otázky, či je na Marse život. Objavili tekutú vodu

Pod južným pólom Marsu sú jazerá tekutej vody. V pondelok to oznámila Európska vesmírna agentúra (ESA) na svojej oficiálnej webovej stránke.

Vesmírna loď Mars Express odhalila pomocou radaru na červenej planéte vodnú nádrž už v roku 2018, pochovanú 1,5 kilometra pod ľadovým povrchom. Tento týždeň agentúra potvrdila existenciu troch ďalších. Najväčšie z týchto podzemných jazier má rozlohu približne 20 x 30 kilometrov. Voda v nich je pravdepodobne veľmi slaná, inak by pri nízkych teplotách zamrzla, uvádza ESA.

