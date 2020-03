Vedci skúšajú vyrobiť protilátky na COVID-19 metódou známou už od 19. storočia

Kým bežný človek môže v boji s novým koronavírusom urobiť hlavne to, že ostane doma, tak vedci neúnavne hľadajú spôsoby, ako tento vírus poraziť výrobou vakcíny. Tá sa už začína v USA testovať, a tak je nejaká nádej, že vedci s ňou prídu už čoskoro. Avšak, existuje aj jedna metóda z konca 19. storočia, ktorá by mohla krátkodobo pomôcť, kým sa nájde skutočná vakcína proti chorobe COVID-19.

Z krvi vyliečených

V novej štúdii Johns Hopkins University vedci vysvetľujú, že by bolo možné použiť vírusové protilátky obsiahnuté v krvi pacientov, ktorí sa z nového koronavírusu už zotavili. Ak by sa z krvi vyrobilo sérum, to by mohlo poskytovať krátkodobú ochranu proti ochoreniu.

Ide teda o metódu pasívnej imunizácie, ktorá je známa už od konca 19. storočia a v 20. storočí sa často používala pri vypuknutí epidémie osýpok, detskej obrny, príušníc či chrípky.

Žiadna potreba výskumu

Táto metóda je dlhoročne overená a mala by fungovať. Jej veľkou výhodou je, že sa môže začať používať prakticky okamžite.

„Zavedenie tejto možnosti si nevyžaduje žiadny výskum ani vývoj,“ tvrdí imunológ Arturo Casadevall a dodáva, že sa môže nasadiť do niekoľkých týždňov, keďže sa spolieha na štandardné a overené postupy.

Odoberanie krvi

Na to, aby bolo možné vyrobiť sérum je potrebné odoberať krv pacientovi s ochorením COVID-19 počas zotavovania. V tejto fáze sa v jeho krvi nachádza veľké množstvo prírodných protilátok na boj proti vírusu SARS-CoV-2.

Keď sa krv odoberie, následne sa z nej extrahujú protilátky a tie môžu sa môžu podať pacientom či neinfikovaným členom rodiny, medzi ktorými je nakazený pacient. Vďaka tomu získajú krátkodobé posilnenie imunity pri vystavení sa vírusu.

„Pasívne podávanie protilátok je jediným prostriedkom na poskytnutie okamžitej imunity,“ vysvetľujú vedci. V závislosti od množstva protilátok a ich zloženia môže ochrana trvať niekoľko týždňov, dokonca aj mesiacov.

Nie je to bez rizika

Aj napriek moderným postupom predstavuje táto metóda mierne riziko, napríklad prenosu iných ochorení. Pri zohľadnení rizika spojeného s novým koronavírusom sú však minimálne a hlavne je to zatiaľ jediná možná metóda ako sa chrániť, keďže vakcína zatiaľ neexistuje. Nevýhodou je, samozrejme, iba krátkodobá účinnosť a tiež metóda nezaručuje plnú ochranu. Ide tak skôr o núdzové riešenie, ktoré by však malo byť účinné.

Výroba séra si vyžaduje dobrú koordináciu na lokálnej úrovni a správne načasovanie odberu krvi.

„Sme uprostred pandémie, preto odporúčame inštitúciám, aby zvážili núdzové použitie sér a čo najskôr začali s ich prípravami. Čas je dôležitý,“ dodávajú autori štúdie na záver.