Vedci rozdelili majiteľov mačiek do piatich typov. Zistite, ktorý ste vy na základe online kvízu

Mačky sú skutočne tajomné zvieratá. Ich roztomilosť nás fascinuje, no často jej druhej, mierne odvrátenej strane, nevenujeme ani pozornosť. Ide o to, že mačky sú v skutočnosti dravé zvieratá a lovci. Ak ich nechávame von, stávajú sa z nich plnohodnotní predátori, zapínajú svoj lovecký inštinkt a lovia všetko, čo spadá do ich spektra. Niekedy to však môže byť aj na škodu.

Podľa novej štúdie uverejnenej v časopise Frontiers in Ecology and the Environment možno majiteľov mačiek rozdeliť do piatich hlavných tried. Ako uvádza portál IFL Science, sú to triedy od ľudí, ktorí sa domnievajú, že sú zodpovední za to, aby zabránili svojim mačkám v zabíjaní, až po tých, ktorí sa dôrazne stavajú proti akémukoľvek zamedzeniu mačiek vo voľnosti.

Iba v USA zabijú 20 miliárd zvierat

Vplyvu domácich mačiek sa pritom čoraz viac venuje pozornosť. Výskumy naznačujú, že iba v USA sú mačky každoročne zodpovedné za zabitie až 20 miliárd zvierat. Sú síce medzi nimi aj škodcovia ako myši či potkany, no mačky si nevyberajú a lovia aj užitočné vtáky či pôvodné a chránené druhy. Ešte alarmujúcejšia situácia je v Austrálii, kde dokonca zabíjali túlavé mačky, keďže vyhladzujú pôvodné druhy zvierat.

5 typov majiteľov

Späť však k výskumu. Na jednom konci spektra majiteľov mačiek sú “svedomití opatrovatelia”, ktorí sa obávajú dopadu ich mačiek na miestnu divočinu, najmä na vtáky. Táto skupina majiteľov zvyčajne obmedzuje svoje mačky v tom, aby lovili a sú ochotní nechávať mačky zatvorené v interiéri.

Na druhom konci sú “ochrancovia slobody”. Tí sa domnievajú, že mačky by mali mať umožnené túlať sa a loviť ako sa im zachce, a že je pre ne prirodzené zabíjať iné zvieratá. Mnohí z týchto majiteľov aktívne podporujú mačky v love a využívajú ich na obmedzenie množstva škodcov v okolí.

Skupina s názvom “zainteresovaní ochrancovia” sa nachádza medzi týmito dvomi pólmi a ich obavy skôr smerujú o bezpečnosť samotných mačiek, ako o bezpečnosť miestnej fauny. Vo výsledku môžu byť ochotní nechávať mačky v interiéri, aj keď nie kvôli ochrane okolia. To má ale pozitívny vplyv na populáciu vtáctva či hlodavcov.

Potom je tu skupina “tolerovaní opatrovníci”, ktorým sa síce nepáči dravé správanie mačiek, ale sú ochotní ho tolerovať. A napokon je tu skupina “laissez-faire”. Ľudia v tejto skupine nevedia o dravom správaní ich mačiek a ak aj áno, tak im je to jedno.

Online kvíz

Štúdia ukazuje, že iba jeden typ chovateľov mačiek vidí pozitívum v ich loveckom správaní, čo naznačuje, že je možné v prípade potreby zamedzovať lovu, ktorý mačky vykonávajú.

Ak chcete vedieť, aký typ majiteľa ste vy, môžete si dať tento online kvíz (je nutná znalosť angličtiny).