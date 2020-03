Vedci našli odpoveď na otázku, prečo majú niektorí ľudia kávu radi a iní nie

Niektorí potrebujú na prebudenie hneď niekoľko šálok silného nápoja, iní zas kofeín zatracujú. Čím to však je, že niekto bez kofeínu svoj deň ani nezačne a iní neznesú ani jeho vôňu? Vedci pre vás majú vysvetlenie.

Prečo máme radi kávu?

Káva jednoznačne patrí medzi tie najpopulárnejšie nápoje na svete. V niektorých krajinách v rebríčku predbehne dokonca aj čistú vodu, čaj alebo pivo. Aj keď ju však väčšina ľudí miluje, nie každý ju dokáže zniesť. Ako informuje portál Medical Express, vedci sa nazdávajú, že za to môže nielen prostredie, v ktorom vyrastáme, ale aj genetika.

Paul Williams, štatistik z Lawrence Berkeley National Laboratory, hovorí, že prostredie a dedičnosť sa občas navzájom ovplyvňujú zvláštnym spôsobom. Zdá sa napríklad, že v niektorých prípadoch prostredie ovplyvňuje spôsob, akým sa prejavia gény, ktoré sme dostali do vienka pri narodení. Napríklad, ak sa pohybujete v prostredí, kde sa pije veľa kávy alebo žijete v oblasti, kde je veľa kaviarní, je pravdepodobné, že gén zodpovedný za to, že má niekto rád kávu, sa prejaví výraznejšie ako v prípade, ak by človek kávou obklopený nebol.

Štúdia bola publikovaná v odbornom časopise Behavioral Genetics a zúčastnilo sa jej celkovo 4 788 párov pozostávajúcich z rodiča a z dieťaťa a 2 380 párov pozostávajúcich z dvoch súrodencov. Ide o skupinu účastníkov, ktorí boli súčasťou štúdie známej ako Framingham Study. Tú spustila organizácia National Institutes of Health ešte v roku 1948 a jej cieľom bolo sledovať, v akej miere sa životný štýl a genetická predispozícia podieľajú na vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Účastníci boli požiadaní, aby sa každých niekoľko rokov podelili o detailné informácie týkajúce sa stravovania, cvičenia, užívania liekov či prekonaných ochorení.

Ak majú radi kávu vaši rodičia, pravdepodobne si ju obľúbite aj vy

V štúdii týkajúcej sa pitia kávy využil Williams štatistiku na to, aby zistil, do akej miery sa genetika podieľa na tom, že niekto kávu miluje, iný ju zas nemôže ani cítiť. Sledované boli zároveň aj vonkajšie faktory, pričom sa ukázalo, že veľmi silno na nás vplýva najmä kultúra, miesto, kde žijeme, vek, pohlavie ale napríklad aj to, či holdujeme fajčeniu. Vedci napríklad zistili, že postarší Európania bielej pleti, ktorí holdujú tabakovým výrobkom, pijú najviac kávy.

Výsledky štatistických výpočtov hovoria, že 36 až 58 percent príjmu kávy ovplyvňuje genetika, aj keď zatiaľ nie je známy presný gén, ktorý by bol za to zodpovedný. Znamená to ale, že ak pijú kávu rodičia, existuje značná pravdepodobnosť, že nápoj budú mať radi aj potomkovia.