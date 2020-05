Vedci na Havaji objavili najväčšiu sopku sveta: Je taká masívna, že spôsobuje pokles zemskej kôry

Najväčšia sopka na svete nie je havajská Mauna Loa, ale vulkán Puhahonu, ktorý sa tiež nachádza na Havaji, no je v podstate celý pod vodou. Tvrdí to nová štúdia, ktorá vyšla v odbornom časopise Earth and Planetary Science Letters. V rámci nej vedci preskúmali oceánske dno a s pomocou kvantitatívneho modelovania zistili, že je dvojnásobne väčšia ako Mauna Loa, ktorá je vysoká zhruba deväť kilometrov.

Sopka Puhahonu sa nachádza v severozápadnej časti Havajských ostrovov, zhruba 1000 kilometrov od Honolulu, a viditeľné sú z nej len dva skalnaté vrcholy vytŕčajúce približne 52 metrov nad morom. Je zhruba 275 kilometrov dlhá a 90 kilometrov široká, pričom je podľa vedcov taká masívna, že spôsobuje pokles zemskej kôry.

Puhahonu nie je len najväčšia štítová sopka, ale je zároveň aj najteplejšia

Podľa vedúceho autora štúdie Michaela Garciu sú tieto dve veci prepojené. „Objem a teplota idú ruka v ruke. Veľký objem vychádza z horúcej magmy. Je pravdepodobnejšie, že vybuchne, ak je horúca,“ povedal pre televíziu CNN. Vedci analyzovali vzorky skál zo sopky, aby určili teplotu magmy, a zistili, že sa pohybuje okolo 1 700 stupňov Celzia.

„Objaviť najväčšiu štítovú sopku v 21. storočí je prekvapujúce,“ skonštatoval Garcia s tým, že ľudia vedia o povrchu Marsu viac ako o tom, čo je na dne oceánov. „Stále objavujeme veci o našej planéte, o ktorých sme nevedeli. Ešte sa musíme o Zemi veľa naučiť,“ dodal.