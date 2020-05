Vedci majú novú netradičnú teóriu o Tunguskej udalosti. Vylučujú dopad či výbuch meteoritu

Pred 112 rokmi došlo vo východnej časti Sibíri k mimoriadne mohutnej explózii. Tlaková vlna zničila stromy v okruhu 40 km, poškodené boli však aj lesné porasty vo vzdialenosti 200 km od prepokladaného epicentra výbuchu. Okná na domoch vyrážala vlna na miestach vzdialených stovky kilometrov. Nič podobné sme od Tunguskej udalosti nevideli. Predpokladalo sa, že výbuch spôsobil dopad či výbuch meteoritu, zdá sa však, že všetko by mohlo byť celkom inak.

Čo Tunguskú udalosť spôsobilo, nie je dodnes známe. A možno nikdy ani nebude. Dlhé desaťročia sa predpokladalo, že mohutnú tlakovú vlnu spôsobil dopad meteoritu alebo iného vesmírneho telesa. V oblasti rieky Podkamennaja Tunguska, ktorá bola určená za epicentrum, sa však žiadny kráter po dopade nájsť nepodarilo. Za najpravdepodobnejšiu sa tak neskôr označila teória o výbuchu meteoritu nad zemským povrchom. Svedčia o tom aj mnohé horninové nálezy. Podľa najnovšej štúdie ruských vedcov to však mohlo vyzerať celkom inak, informuje portál The Siberian Times.

Zem obletel, potom pokračoval ďalej

Ruskí vedci z Kirenského fyzikálneho inštitútu v Krasnojarsku vo svojej novej publikovanej štúdii prichádzajú s novou teóriou ohľadom príčiny Tunguskej udalosti. Z dôvodu nedostatku dôkazov o dopade meteoritu či jeho výbuchu nad zemským povrchom predpokladajú, že mohutnú tlakovú vlnu mohlo spôsobiť teleso prelietavajúce zemskou atmosférou. Podľa ruských odborníkov mohlo ísť o asteroid zložený zo železa, ktorý po prelete atmosférou Zeme pokračoval ďalej po svojej dráhe slnečnou sústavou.

Vedci z výskumného inštitútu v Krasnojarsku sa domnievajú, že asteroid mohol mať priemer 100 až 200 metrov. Atmosférou Zeme mal prejsť v dĺžke približne 3 000 km, pričom jeho najnižšia výška nad zemským povrchom mohla dosahovať 10 až 15 km. Asteroid sa mal pohybovať rýchlosťou 20 km/s, pričom na trase zemskou atmosférou stratil polovicu zo svojej hmotnosti, ktorú odborníci predpokladajú na 3 milióny ton.

Tlakovú vlna bez nárazu či výbuchu

Takéto presné údaje vychádzajú z matematických modelov vedcov, ktorými simulovali rozsah Tungugskej udalosti. Asteroid tvorený železom s vyššie popísanými vlastnosťami by podľa ruských odborníkov mohol spôsobiť tlakovú vlnu takej mohutnosti, aká sa v roku 1908 objavila na východe Síbíri. Vedci sa domnievajú, že tlakovú vlnu spôsobilo mimoriadne odparovanie z asteroidu spôsobené prechodom do atmosféry Zeme. Takýto extrémny fyzikálny jav by podľa ruských odborníkov mohol spôsobiť jav podobný výbuchu.

Záhadou sú stále požiare sibírskej tajgy, ktoré sa v dôsledku Tunguskej udalosti rozhoreli. Aj tu poskytujú vedci svoju teóriu. Podľa odborníkov mohol asteroid nad epicentrom vyžarovať vysokointenzívne žiarenie s teplotou 10 000 °C.

Ruskí odborníci sami priznávajú, že ich nová štúdia je len vedeckou teóriou, pričom avizujú, že v spoločnosti existujú desiatky rôznych pohľadov na to, čo Tunguskú udalosť v skutočnosti spôsobilo. Pre absenciu dôkazov, ako aj samotného kráteru, ktorý by potvrdzoval dopad meteoritu, však svoju teóriu o mimoriadne blízkom prelete asteroidu považujú za veľmi pravdepodobnú.