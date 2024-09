Vedci bijú na poplach: Dotácie končia, energie v domácnosti budú drahšie. Najviac sa to dotkne tejto skupiny Slovákov

Stámiliónové dotácie na energie pre domácnosti končia. Ako to bude s cenami? Budeme platiť za elektrinu, plyn či teplo oveľa viac ako doteraz? Také dramatické to vraj nebude. Vedci napriek tomu bijú na poplach. Čoraz viac Slovákov totiž trpí energetickou chudobou a nemajú dostatok peňazí na udržanie vhodnej teploty v interiéri, používajú nevhodné materiály na udržanie tepla, či chladu v dome alebo im nezostáva na jedlo, či iné základné potreby.

Situácia sa na Slovensku, podľa odborníkov, ako v jednej z mála európskych krajín, zhoršuje. „Každá štvrtá domácnosť pod hranicou chudoby si nemôže udržať vo svojom obydlí dostatočné teplo. V susedných krajinách je tento podiel výrazne nižší – v Poľsku a Maďarsku 10 % domácností, v Česku 7 % a v Rakúsku 5 % domácností, ktoré sú pod hranicou chudoby, má problém s vhodnou teplotou vo svojom obydlí,“ povedala Dušana Dokupilová z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).

Energetická chudoba znižuje príjmy domácností

Najčastejšie je energetická chudoba spojená s úhradami za energie alebo keď príjmy domácnosti nedostatočne kryjú jej výdavky na energie, čo znamená, že po úhrade nákladov za ne zostane rodine málo peňazí na základné životné potreby.

„Energeticky zraniteľná domácnosť so sklonom k energetickej chudobe je tá, ktorej celkový čistý ročný príjem, prepočítaný na počet členov domácnosti, je menší ako 8818 eur. Po zaplatení výdavkov im tak na potraviny, bývanie, zdravie a dopravu zostane mesačne priemerne 450 eur,“ uviedla vedkyňa.

Najnovšie dáta hovoria, že slovenská domácnosť dá priemerne 10,3 % svojho príjmu na energie. Ak však prihliadneme na počet členov domácnosti, podiel sa zvýši na 19 %, čo znamená, že tak musí do energií investovať pätinu svojich príjmov.

„Je nevyhnutné určiť vhodné opatrenia na pomoc energeticky chudobným domácnostiam, aby sa mohla situácia začať zlepšovať. Je potrebné rozšíriť pomoc aj pre domácnosti, ktoré ešte nemajú výrazný problém, ale napríklad v prípade straty zamestnania by sa v ňom už ocitli,“ dodala Dušana Dokupilová.

Je situácia skutočne taká vážna? Aké sú predikcie cien energií na budúci rok? Budú mať ľudia ešte hlbšie do vrecák?„Elektrina a teplo pre domácnosti by sa nemali meniť, ceny plynu zrejme mierne porastú,“ uviedol predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík. Konkrétnosti však nechcel prezradiť, finálne rozhodnutie o budúcoročných cenách energií sa očakáva koncom roka.

„Ako iste viete, my nikdy pred finálnym ukončením cenových konaní nezverejňujeme ani nekomentujeme žiadne konkrétne čísla. Môžem však prezradiť, že v tejto chvíli to vyzerá tak, že elektrina a teplo pre domácnosti zostanú aj na budúci rok zhruba na úrovni roka 2024 a plyn asi pôjde mierne hore. A to celé, zdôrazňujem, bez tých obrovských dotácií zo strany štátu, ako tomu bolo v minulých rokoch. Musíme si uvedomiť realitu, a nemôžeme sa tváriť, že keď rastie cena primárnych palív a zdrojov, keď rastú mzdy, cena potravín a podobne, tak sa tieto skutočnosti nepremietnu do cien energií,“ uviedol Holjenčík s tým, že úrad je tu na to, aby strážil okrem iného aj primeranosť premietania sa týchto skutočností do koncových cien energií.