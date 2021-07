Vec, ktorú by nechcel zažiť nikto: Muž zistil, že jeho manželka spáva s iným vďaka Netflixu

Moderná doba prináša rôzne možnosti zoznamovania sa. S tým ale prichádza aj množstvo ďalších možností, ako svoj dlhoročný vzťah aj pokaziť. Svoje o tom vie aj istý používateľ sociálnej siete Reddit, ktorý sa pochválil s nie veľmi veselým príbehom. To, že ho jeho vlastná manželka podvádza s iným, sa totiž dozvedel vďaka svojmu predplatiteľskému účtu na streamovacej službe Netflix. Toto by zrejme nechcel zažiť nikto z nás.

To, čo zažil pred pár dňami používateľ Redditu s prezývkou jakiwi3, by zrejme na vlastnej koži nechcel zažiť nikto. Obzvlášť, ak ste v dlhoročnom a úprimnom manželskom zväzku. Teda aspoň si to myslíte.

Podvádzajúcu manželku odhalil vďaka Netflixu

Jakiwi3 viedol pomerne šťastný život so svojou manželkou dlhé roky. Dvojica si voľný čas krátila napríklad aj sledovaním filmov a seriálov na streamovacej službe Netflix, za ktorú predplatné platila hlava rodiny, píše web Unilad.

Všetko bolo zdanlivo v absolútnom poriadku, pokiaľ mužovi neprišiel e-mail, z ktorého sa dozvedel zdrvujúcu správu. Jeho manželka ho dlhé mesiace podvádzala s iným. Čo je však ešte viac nepríjemné, manželka s milencom nebola prichytená nejaký spoločným známym, ktorý následne jej mužovi poslal správu o nevere.

Bola to totiž práve manželka, ktorá sa svojmu mužovi rozhodla oznámiť, že sa chce rozviesť týmto nezvyčajným spôsobom. Spoločne s milencom zmenili prihlasovacie údaje – e-mailovú adresu aj heslo – do predplatiteľského účtu. Následne, aby to malo ešte väčšie grády, premenovali spoločný účet na „Guy f*cking your ex wife“ (vo voľnom preklade „muž, čo kláti tvoju exmanželku“).

Zlomyseľný spôsob rozchodu

Zronený jakiwi3 si predmetnú zmenu odfotil a s týmto zúfalým činom sa vyznal ostatným používateľom sociálnej siete Reddit. Tam dostal viacero súcitných komentárov vzhľadom na facku, ktorú od života a od svojej bývalej manželky dostal. Samozrejme, vo vzťahu z pochopiteľných dôvodov nezostal.

Mnohí mu však dali radu, ako dostať naspäť aspoň svoj účet na známej streamovacej službe. Poradili mu, aby centrále nahlásil zneužitie osobných údajov, vďaka čomu aspoň od streamovania obsahu zákernú dvojicu odstrihne.

Ako rozvod tejto dvojice dopadne, sa zrejme už nedozvieme. Treba dať ale za pravdu, že takto sa s osobou, s ktorou ste zdieľali spoločnú domácnosť niekoľko rokov, nerozchádza. Zdá sa ale, že čím dostupnejšie výdobytky 21. storočie ponúka, tým viac sú ľudia v zlomyseľnosti a ubližovaní iným kreatívnejší.