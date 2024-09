Vďaka novele zákona by si seniori výrazne prilepšili. Ministerstvo práce s poslancami vôbec nesúhlasí, má na to dôvod

Novela zákona o sociálnom poistení by mala zmeniť spôsob, akým sa rátajú minimálne dôchodky. Ako informuje portál Pravda, návrh predložili poslanci SNS a novela by prepojila minimálne dôchodky a minimálnu mzdu. Okrem iného by to znamenalo, že by si seniori výrazne prilepšili.

Podľa poslancov by boli minimálne dôchodky spravodlivejšie. „Doterajší systém, ktorý vychádza zo sumy životného minima, by tak mohol byť nahradený novým modelom, založeným na 33 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza aktuálnemu roku.“ Pokiaľ by táto novela platila od budúceho roka, minimálny dôchodok by sa rátal z priemernej mzdy za rok 2023, takže zo sumy 1430 eur.

Čo by to znamenalo?

Znamenalo by to, že senior, ktorý odpracoval 40 rokov, by dostal 541 eur. V súčasnosti dostáva 467. Ak odpracoval 60 rokov, dôchodok by sa mohol dostať aj na viac ako 773 eur. Podľa novely by sa takto zvýšila sociálna spravodlivosť a seniori by sa ochránili pred chudobou. Zároveň by si zabezpečili vyšší životný štandard. Ministerstvo práce však s návrhom nesúhlasí.

Ministerstvo práce nesúhlasí

Tvrdí, že v takejto podobe návrh nie je možné odborne a ekonomicky zrealizovať, no okrem toho by vyvolal napätie medzi seniormi, a to v dôsledku porušenia princípu zásluhovosti. Minimálne dôchodky by rástli veľmi rýchlo a mnohí penzisti by tak prepadli.

„V roku 2026 by sa počet poberateľov minimálnych dôchodkov zvýšil oproti súčasnému stavu o 152-tisíc, v roku 2027 o 219-tisíc a v roku 2028 o 296-tisíc. Takéto zvyšovanie minimálnych dôchodkov by si zo štátneho rozpočtu vyžiadalo v roku 2026 o 170 miliónov eur, v roku 2027 o 276 miliónov eur a v roku 2028 dokonca až o 400 miliónov eur navyše,“ vyjadrilo sa ministerstvo pre portál.

Okrem toho dodali, že ministerstvo práce má pripravené svoje vlastné návrhy na zvyšovanie minimálnych dôchodkov. Pripravovaný návrh by mal výrazný vplyv na verejné financie. Už prvý rok by sa zvýšil počet poberateľov minimálneho dôchodku viac ako dvojnásobne a výdavky naň by išli hore takmer trojnásobne.