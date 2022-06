Varovné obrázky rakoviny a smrti nestačia. Prieskum ukázal, že reklama zvyšuje riziko fajčenia u detí

Kampane, alebo jednoduché reklamy upozorňujúce na riziká a zlé následky fajčenia, sú prítomné takmer všade okolo nás. Varujú nás organizácie, odborníci, lekári a v neposlednom rade aj samotné krabičky cigariet. Pravdou však prekvapivo je to, že práve väčšia reklama ťahá vyšší počet mladých ľudí do sveta fajčenia.

Reklamy proti fajčeniu sú čoraz názornejšie, pričom ich snahou je odradiť ľudí od fajčenia a povzbudiť fajčiarov, aby s týmto zlozvykom prestali. Grafické reklamy proti fajčeniu zobrazujúce skutočné obrázky ľudí s rakovinou alebo ľudí žijúcich s inými negatívnymi následkami fajčenia, sú pomerne bežným javom, či už na internete, v televízii alebo aj na verejnosti.

Keď sa v minulosti dali do obehu nielen textové, ale aj vizuálne reklamy proti fajčeniu, jednoznačne sa očakávalo, že to zaberie rýchlosťou svetla. Táto rovnica však nevyšla. Ako píše IFL Science, čím viac názorných obrázkov negatívnych dôsledkov fajčenia deti vidia, tým by sa ich šanca na fajčenie mala znížiť, respektíve úplne odstrániť. Žiaľ, nová štúdia zistila, že to tak nemusí byť.

Modelová situácia ukázala, že reklama nemá veľký dosah

Štúdia publikovaná v časopise Nicotine & Tobacco Research ukázala, že tínedžeri vystavení riziku fajčenia sú po zhliadnutí plagátov ešte viac náchylnejší na riziko fajčenia. V teste výskumníci z Research and Development (RAND) Corporation vzali 441 detí vo veku od 11 do 17 rokov a pomocou prieskumu zhodnotili ich riziko fajčenia (pravdepodobnosť, že budú fajčiť aj v budúcnosti).

Potom ich poslali do falošného obchodu so zmiešaným tovarom, ktorý vytvorili, aby vyzeral ako skutočný. Falošný obchod bol vytvorený jedným zo štyroch spôsobov, pričom reklamy a plagáty umiestnené v obchode mali vplývať na testovaciu skupinu.

Deti nakupovali, akoy to bol normálny obchod so zmiešaným tovarom. Približne polovica bola vystavená plagátom s fotografiou chorých úst s textom „VAROVANIE: Cigarety spôsobujú rakovinu“. Keď skončili s nákupom, znova sa zúčastnili prieskumu, aby sa posúdilo ich budúce riziko fajčenia. Prekvapivo, riziko fajčenia v budúcnosti sa u viacerých detí zvýšilo.

„V skutočnosti sme očakávali, že vystavenie grafických protifajčiarskych plagátov v maloobchodnom prostredí zníži fajčiarske úmysly medzi všetkými tínedžermi,“ povedal hlavný autor projektu, William Shadel. Tento prieskum však skončil odlišne.

Zistilo sa, že u detí, ktoré nikdy nefajčili, zostalo riziko fajčenia rovnaké. Avšak u tých, ktorí už boli vystavení riziku fajčenia, sa po zhliadnutí reklamy šanca na budúce fajčenie skutočne zvýšila.

Ako je to vlastne možné?

Výskumníci z projektu majú niekoľko vysvetlení. „Je možné, že ohrození mladiství reagovali na grafické varovné plagáty defenzívnym spôsobom, čo ich viedlo k tomu, že ignorovali alebo bagatelizovali zdravotné riziká zobrazené na plagáte,“ uviedol Shadel vo vyhlásení.

Výskumný tím v neskoršom vyjadrení tiež naznačil, že zvýšené riziko fajčenia mohlo byť len odrazom klasického tínedžerského vzdoru, rebelujúcemu proti pravidlám a zákonom. Aj tento projekt ukázal, že protifajčiarska politika má stále veľké medzery a musí zapracovať na tom, aby od fajčenia vzdialili hlavne mladé generácie.

„Naše zistenia naznačujú, že politici by mali byť opatrní, keď zvažujú grafické varovné plagáty ako súčasť protitabakového vzdelávania v maloobchodnom prostredí,“ zakončil Shadel.