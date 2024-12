Valí sa na nás sneženie, zostáva už iba pár hodín: Pozor, najviac bielej pokrývky má napadnúť v konkrétnej časti Slovenska

Počas nedele čaká ľudí v niektorých častiach Slovenska veľmi príjemné snehové prekvapenie, ktoré je pred Vianocami viac než očakávané. No nebude také výdatné, ako by ste možno chceli.

Už v predobedňajších hodinách má začať snežiť v Žilinskom kraji, avizuje portál iMeteo. Dodáva, že zrážky sa vyskytnú prakticky na celom našom území, avšak na niektorých miestach budú skôr dažďové.

„Nedeľňajšia snehová nádielka však nebude príliš bohatá. Podľa aktuálnych modelov najviac snehu napadne na Hornom a Strednom Považí, kde by mohlo napadnúť do 10 cm snehu. Na zvyšku územia s výnimkou juhozápadu môže v nedeľu napadnúť od 1 do 5 cm snehu,“ píše portál o počasí.

To ešte nie je všetko

Snežiť by malo aj v pondelok, a to dokonca výdatnejšie. Takýto scenár sa očakáva najmä na východe krajiny. To znamená, že si ho tu užijú ľudia aj deň pred Štedrým dňom, čo navodí skutočne tematickú atmosféru.

Ak sa chystáte cestovať autom, nech sa už presúvate kdekoľvek, dávajte si na cestách dobrý pozor.

Na horách vo viacerých okresoch treba v nedeľu počítať s víchricou

Na horách na severnom a strednom Slovensku treba v nedeľu počítať s víchricou, miestami až mohutnou. Meteorológovia vydali pre viaceré okresy výstrahy prvého a druhého stupňa. Platia predbežne v nedeľu do 15:00 hodiny. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

Silná až mohutná víchrica sa môže vyskytnúť na horách v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. Rýchlosť vetra môže v daných lokalitách v nárazoch dosiahnuť 135 až 160 kilometrov za hodinu. „Predstavuje to zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne,“ upozornili meteorológovia.

Na horách v okresoch Dolný Kubín, Martin, Námestovo a Žilina zase treba v nedeľu počítať s vetrom, ktorý môže krátkodobo dosiahnuť rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu. Veternejšie má byť v nedeľu v okrese Tvrdošín aj mimo hôr. Meteorológovia pre lokalitu vydali výstrahu prvého stupňa pred vetrom.

V Žilinskom kraji, vo viacerých okresoch Trenčianskeho kraja a v okresoch Poprad, Banská Bystrica aj Brezno sa zase môžu v nedeľu tvoriť snehové jazyky a záveje. SHMÚ upozornil ľudí na potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.