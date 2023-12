V týchto mestách si radšej dajte niečo iné. Toto sú destinácie s najdrahším pivom, jednu obľubujú vo veľkom aj Slováci

Pivo patrí medzi obľúbené alkoholické aj nealkoholické nápoje a v rôznych formách ho poznajú ľudia po celom svete. Receptúra sa môže často podobať, no čo sa zväčša odlišuje, je jeho cena. Pozrime sa teda na to, v ktorom meste si môžeme dať to najdrahšie pivo, píše TN.

Nedávno sme písali o mestách v rámci Európy, kde si dáte pivo za skutočne nízku sumu. Do zoznamu sa dostal aj Prešov, pričom najlacnejším mestom na zlatistý mok je maďarský Debrecín, kde cena piva len veľmi jemne presahuje 1 euro. To je však absolútne opačný pól toho, o čom si povieme v nasledujúcich riadkoch.

Reč však nie je o špeciálnych pivách, ktoré stoja veľa peňazí, ale o bežnej cene v rámci miest na svete. Najdrahším mestom na pivo je teda katarská Dauha, kde za veľké pivo zaplatíte v prepočte 12,2 eura. Hneď na druhom mieste je obľúbená destinácia mnohých Slovákov, Dubaj. V Spojených arabských emirátoch vyjde pol litra na 11,6 eura, čo je stále riadna pálka.

V TOP 10 sa nachádza hneď niekoľko európskych adries

Tretím je ománsky Maskat, kde zaplatíte za pivo rovných 10 eur. Až na 4. mieste sa nachádza prvý európsky zástupca. V hlavnom meste Islandu, Reykjavíku, stojí veľké pivo niečo vyše 9 eur. V najlepšej desiatke sa nachádzajú ešte tri európske mestá, a síce: Oslo (8,3 eura), Zürich (7,6 eura) a Helsinki s cenovou úrovňou 7,4 eura.

V rámci zoznamu 20 najdrahších miest na pivo možno prekvapí umiestnenie svetovej metropoly ako Londýn, ktorému sa ušla 14. pozícia, keďže veľké pivo tam v priemere stojí necelých 7 eur. Na poslednom mieste sedí švédsky Štokholm. V najlacnejšom z najdrahších miest je cena piva približne 6,4 eura.