V Tatrách otvorili jednu z najobľúbenejších atrakcií: Turisti sa môžu tešiť na viacero prekvapení

Na hladinu Štrbského plesa spustili v piatok po roku opäť člnky. Táto atrakcia patrí podľa výkonnej riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucie Blaškovej medzi najobľúbenejšie. Počas letnej sezóny je pre návštevníkov k dispozícii 21 člnov.

„Začíname 17. sezónu člnkovania na Štrbskom plese, okrem klasických člnov máme aj jeden svadobný a tiež záchranársky v prípade, že by niekto z návštevníkov potreboval pomoc. Atrakcia je obľúbenou súčasťou letnej sezóny a jediné, čo môže ovplyvniť návštevnosť je počasie,“ uviedol manažér horského strediska Vysoké Tatry Lukáš Brodanský.

Dlhoročná tradícia

Člnkovanie si každoročne užijú tisícky turistov, návštevnosť je podľa neho stabilizovaná a kulminuje okolo päť až desať percent. Atrakcia je sprístupnená každý deň od 10:00 do 18:00 s poslednou plavbou o 17:00.

Starosta Štrby Michal Sýkora upozornil, že Štrbské Pleso bolo vždy výnimočné miesto. „Vďaka pohľadniciam, ktoré zbieram, už ich mám cez 20-tisíc, si môžem pozrieť, ako to tu kedysi vyzeralo. Bolo to také panské miesto, pred alebo aj po prvej svetovej vojne, dámy sa vždy obliekali honosnejšie a už okolo roku 1900 sa na jazere aj člnkovali. Roky to tu fungovalo, až v polovici 90. rokov 20. storočia sa to zastavilo, pretože už to ľudia preháňali s kŕmením rýb a jazero bolo znečistené,“ priblížil Sýkora.

Tradíciu, avšak v ekologickejšom duchu, sa podarilo opäť obnoviť v roku 2008. Jazero sa nachádza v nadmorskej výške 1351 metrov v piatom piatom stupni ochrany prírody a prevádzkovanie člnkovania tak podlieha prísnym opatreniam.

„Člnkovanie je jednou z top atrakcií v tejto lokalite, okrem lanoviek. Na Štrbskom Plese je počas leta pripravených viacero rodinných či športových podujatí, jednou z najzaujímavejších je napríklad Benátska noc,“ dodala Blašková.