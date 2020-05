V starodávnom izraelskom chráme našli marihuanu používanú pred vyše 2 000 rokmi

Marihuana je v dnešnej dobe najrozšírenejšou nelegálnou drogou. Jej využívanie však nie je obmedzené iba na súčasnú dobu, ale siaha do dávnej minulosti. Ukazujú to aj archeologické nálezy z Izraela, konkrétne zo svätyne v Tel Arad v Beer Ševa, kde sa používala na rituálne účely a to už pred vyše 2 000 rokmi.

Zistilo sa to na základe analýzy čierneho materiálu, ktorý našli pri vchode do svätyne. Predchádzajúce vykopávky vykonané pred 50. rokmi odhalili prekrytú pevnosť datovanú do obdobia zasadeného do 9. až 6. storočia pred Kristom, uvádza portál EurekAlert.

Objavili v nej mnohé dôležité nálezy z doby železnej, vrátane zachovanej svätyne z obdobia 750 až 715 rokov pred Kristom.

Kanabis miešali s trusom

V nej sa nachádzali dva vápencové oltáre, jeden vysoký 40 centimetrov a druhý vysoký 50 centimetrov. Zohrávali zrejme dôležitú úlohu v obradoch vo svätyni a na ich povrchu sa našiel neidentifikovateľný čierny materiál. Prechádzajúca analýza nedokázala určiť jeho zloženie, no nedávny výskum modernými metódami ich už dokázal popísať.

Štúdie ukazujú, že na menšom oltári sa marihuana miešala so živočíšnym trusom, aby sa uľahčovalo jej horenie, zatiaľ čo na väčšom sa miešala kadidlová živica so živočíšnym tukom na podporu odparovania.

Súčasť rituálov

Tieto jedinečné nálezy vniesli nové svetlo do kultúrnych praktík na tomto území a naznačujú, že konope sa používalo ako psychoaktívna látka na navodenie extázy a ako súčasť rituálov.

„Je to prvýkrát, čo sa konope identifikovalo na starovekom Blízkom východe. Jeho použitie v svätyni muselo hrať dôležitú úlohu vo vykonaných kultúrnych rituáloch,“ uviedol hlavný autor štúdie Eran Arie z izraelského múzea v Jeruzaleme v štúdii .

THC aj CBD

Ako píše IFL Science, v analýze materiálu z menšieho oltára našli kanabidiol (CBD), tetrahydrokanabinol (THC) a tiež jeho vedľajší produkt CBN. Nájdené zvyšky ukazujú, že materiál bol spaľovaný priamo na oltári. Nedá sa teda tvrdiť, že by ho fajčili, skôr inhalovali jeho výpary.

Aj zvyšky kadidla nájdené na väčšom oltári sú významné a ukazujú, že pochádza z Arábie. Znamená to, že obyvatelia Judska pravdepodobne obchodovali s Arabmi ešte skôr, ako sa pôvodne predpokladalo.