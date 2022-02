V Španielsku vzniklo nové mesto, ktoré však zatiaľ nemá meno. Patrí pritom medzi najväčšie mestá regiónu

Španielsko sa môže pýšiť novým mestom, ktoré však zatiaľ nemá žiadne meno. O jeho vzniku rozhodli samotní občania v referende, píše miestny portál El País.

Spolu sme silnejší. Toto si zrejme povedali obyvatelia španielskych miest Don Benito a Villanueva de la Serena, ktorí v nedeľnom referende rozhodli o zlúčení týchto dvoch lokalít. Vznikne tak nové mesto so 63-tisíc obyvateľmi, ktoré bude hneď tretie najväčšie v regióne Extremadura. Paradoxom však je, že zatiaľ sa preň nenašiel žiadny názov.

Tesný výsledok

Zatiaľ čo v meste Villanueva de la Serena vyslovilo s touto myšlienkou súhlas až 90,49% voličov, v Don Benitovi boli oveľa opatrnejší a za bolo len 66,2% občanov, čo bolo síce tesné, ale stačilo to. Aby bolo referendum platné, svoje „áno“ muselo vyjadriť minimálne 66% voličov v oboch mestách. Účasť dosiahla takmer 59%.

Finálny názov tretieho najväčšieho mesta v regióne Extremadura by mal byť známy v priebehu niekoľkých týždňov. Rozhodnú o ňom dvaja kronikári a dvaja vysokoškolský profesori, ktorí spolu vyberú čo najvhodnejšie meno.

Don Benito malo pôvodne 37 010 obyvateľov a rozlohu 561 kilometrov štvorcových, zatiaľ čo Villanueva je o niečo menšia. Má rozlohu 149 kilometrov štvorcových a 25 759 rezidentov. Ich zlúčenie teda vyzerá byť rozumným krokom. Nové mesto by malo byť konkurencieschopnejšie ako po ekonomickej, tak aj po turistickej či napríklad športovej stránke.

Po zlúčení by mal stúpnuť aj počet pracovných ponúk, a to o 5 až 15%. Odborníci taktiež očakávajú až o 20% vyššie investície. Čo sa týka súčasných primátorov, obaja už avizovali, že na novovzniknutý post nebude kandidovať ani jeden z nich. Voľby sa však budú konať až v roku 2027. Dovtedy bude mať mesto dvoch primátorov, ktorí chcú spoločnými silami toto zjednotenie dokončiť práve do spomínaného volebného roka.