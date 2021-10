Liečil duchovnou chirurgiou: Mal dokázať vytiahnuť nádor nožnicami, 600 zúfalých žien sexuálne zneužil za uzdravenie

Ľudia trpiacimi závažnými zdravotnými problémami často hľadajú najrôznejšie riešenia, ktoré by im mohli pomôcť. S tým súvisí aj siahanie po pseudovedeckých riešeniach, ktoré však môžu mať tragické následky a hneď v úvode vám preto odporúčame navštevovať skutočných lekárov. Tento príbeh ukazuje na jednej strane Božieho Jána ako zázračného liečiteľa, ku ktorému vzhliadali milióny ľudí a na druhej sexuálneho násilníka, ktorý pod zámienkou liečby zneužil stovky žien.

João Teixeira de Faria, prezývaný aj João de Deus či v preklade Boží Ján, si vybudoval kontroverzný biznis, ktorým pritiahol ku sebe tisíce ľudí z rôznych kútov sveta. Považovali ho za niekoho s priam nadpozemskou mocou, kto im dokáže vyliečiť choroby alebo dokonca zachráni život pred nevyliečiteľnými diagnózami.

Vytvoril duchovnú nemocnicu

Faria sa narodil 24. júna 1942 v meste Cachoeira de Goiás v Brazílii, kde si vytvoril aj ústredné centrum svojho podnikania. Casa de Dom Inácio de Loyola bola duchovná nemocnica, ktorá praktizovalo zvláštne metódy uzdravovania. Pre ľudí, ktorí potrebovali pomôcť, však poskytovala potrebnú nádej, ktorú možno od riadnych lekárov nedostali a aj vďaka tomu sa stala mimoriadne vyhľadávanou.

Skutočné lekárske vzdelanie Faria nikdy nedostal, napriek tomu získal slávu svojimi liečebnými metódami. Absolvoval iba dva roky štúdia, potom začal migrovať z jedného konca Brazílie na druhý. Už toto obdobie sa spája s mýtickou poverou, podľa ktorej ho mali duchovia, s ktorými vraj dokáže komunikovať, priviesť do mestečka Abadiânia, kde napokon založil aj svoju nemocnicu.

Milióny ľudí platili za duchovnú chirurgiu

Aby získal na popularite nepotreboval žiadnu drahú reklamu. Už pri prvom uzdravení, ktoré mal vykonať, na seba pritiahol mimoriadnu pozornosť ľudí z celej Brazílie a neskôr aj celého sveta. Celkovo ho mali za účelom liečby navštíviť milióny ľudí, ktorí verili v jeho moc.

Liečba Božieho Jána spočívala v prikladaní rúk na ľudské telo a v modlitbe. Cez svoje ruky dokázal prenášať silu entít, ktoré prostredníctvom neho komunikovali. Preslávil sa takzvanou duchovnou chirurgiou, ktorú mal vykonávať. Je založená práve na liečbe pomocou rúk.

Falošná krv aj kusy mŕtvych zvierat

Pre väčšiu efektivitu tejto metódy liečitelia vykonávajúci duchovnú chirurgiu začali používať napríklad falošnú krv, ktorú aplikovali na ľudské telo alebo časti mŕtvych zvierat, ktoré mali vyzerať ako vytiahnuté nálezy z ľudského tela.

Ak vás napadlo, ako pri tomto liečitelia nafingovali zošitú ranu, tak veľmi jednoducho. Proste povedali, že sa miesto rýchlo zahojilo. Keď ľudia po prebudení z tranzu videli na svojom tele zaschnutú krv, viac sa pravdepodobne nepýtali a jednoducho verili, že zákrok zabral a už sú zdraví. Je nutné dodať, že neexistujú dôkazy o tom, že duchovná chirurgia skutočne niekomu pomohla. Uverilo jej však milióny ľudí, ktorí mali zažiť skutočný zázrak. Alebo placebo efekt, ktorý si vysvetľovali týmto spôsobom.

Nožnicami vytiahol neoperovateľný nádor z mozgu

Presne to sa malo diať aj v duchovnej nemocnici Božieho Jána. Pred dverami čakali dlhé rady zúfalých ľudí, ktorí na vlastné oči videli uzdravenia iných a keď sa dostali na rad, boli si istý tým, že aj im sa stal zázrak.

Faria nepoužíval pri svojich operáciách žiadnu zložitú chirurgickú techniku, stačili mu aj obyčajné nožnice. Napríklad keď ho navštívila žena s nádorom na mozgu, Faria sa na ňu ani nepozrel, chytil do rúk nožnice, strčil jej ich do nosa, niekoľkokrát pokrútil a potom to prišlo. Ženu odviedol zo zraku ľudí k umývadlu, kde vracala krv a dokonca z nej vyšiel aj nádor.

Po zákroku 40 dní bez sexu

Davy ľudí čakali na tieto duchovné operácie a videli vo Fariaovi samotného Boha, niečo nadpozemské, čo im pomôže. Dôležitým upozornením bolo, že po absolvovaní duchovnej operácie nemohli mať 40 dní sex, pretože operácia mala čerpať z nich množstvo energie a tak by na sex pravdepodobne nemali silu.

Božiemu Jánovi sa dostávalo množstvo mediálneho priestoru, napríklad aj od samotnej Oprah Winfrey, ktorá ho dokonca sama navštívila. Dedina Abadiânia, kde sídlila jeho nemocnica sa zmenila na akési pútnické miesto, ktorého návštevníci chodili odetí v bielom a pripomínali až členov sekty.

Sex vymieňal za uzdravenie

Toto bol však pohľad ľudí, ktorí sa rozhodli bezpodmienečne veriť zázrakom, ktoré vykonáva. Kým si niektorí mysleli, že je pri liečení v tranze, ďalší videli, že to nie je tranz, ale v týchto momentoch si obzerá mladé dievčatá a vyzerá si svoju ďalšiu obeť. Tým najkrajším mal venovať zvláštnu pozornosť, ktorú v presvedčení, že im pomôže, s radosťou privítali.

Pri súkromných stretnutiach sa ich pýtal napríklad na to, či majú na sebe podprsenku. Ak áno, museli si ju vyzliecť. Vydieral ich, že ak neurobia to, čo chce, tak ich blízky, s ktorým za ním prišli, zomrie. Potom nasledovalo obchytávanie a sexuálne obťažovanie.

Nešlo ani zďaleka o výnimočné prípady. Prestížne médiá z celého sveta začali uverejňovať správy o mladých ženách, ktoré sa stali obeťou sexuálneho obťažovania Božieho Jána. Išlo o ženy z rôznych kútov sveta, ktoré sa pravdepodobne nikdy nestretli a tak si nemohli tieto obvinenia vymýšľať. Najprv ich boli desiatky, veľmi rýchlo však toto číslo vzrástlo na stovky.

Sexuálne zneužil 600 žien

Zneužívania z jeho strany trvali celé roky, kým vyplávali na povrch. Obvinenia siahali od 80. rokov až do roku 2018, kedy bolo známych neuveriteľných 600 prípadov sexuálneho zneužívania, ktoré mal na svedomí. Vek žien sa líšil, niektoré obete boli dokonca ešte iba deťmi.

Najprv prevalenému škandálu jeho nasledovníci nechceli ani uveriť. Napokon sa Boží Ján sám vzdal polícii. Oprah po znesení obvinení stiahla epizódy svojej show, ktoré ukazovali zázraky Božieho Jána a vo svojom vyjadrení uviedla, že dúfa, že obete nájdu svoju spravodlivosť.

Bola znásilnená, nadávali jej, že o tom hovorí

Jednou zo znásilnených bola žena menom Zahira Lieneke Mous, ktorá sa o zázračnom liečiteľovi dozvedela práve od Oprah. Rozhodla sa ho navštíviť vo viere, že aj ona zažije zázrak. Keď ju však Faria zobral so sebou do kúpeľne, čakal ju šok, ktorý v reportáži známej moderátorky nevidela. Znásilnil ju v presvedčení, že týmto spôsobom dôjde k jej uzdraveniu.

O svojom prípade sa rozhodla hovoriť aj preto, aby ochránila ďalšie veriace ženy a zároveň pomohla odhodlať sa aj ostatným zneužitým hovoriť. Najprv sa však sama stretla s kritikou toho, že načo Božieho Jána očierňuje, keď vlastne on pomáha toľkým ľuďom. S podobnými skúsenosťami sa začali zverovať aj ďalšie ženy a vďaka tomu mohla maska dokonalého duchovného liečiteľa padnúť a ukázal sa temný biznis, ktorý sa za ňou skrýval.

Navyše Faria nemal žiadne oprávnenie na to, vykonávať toto liečiteľstvo. Kvôli tomu bol už v minulosti terčom stíhania, nikto ho však riadne nezastavil a tak sexuálne zneužívanie pod pokrývkou liečenia mohlo pokračovať aj naďalej. Celkovo bol João Teixeira de Faria do januára 2020 odsúdený na 63 rokov za mrežami a tým dostal jeho kontroverzný biznis konečne bodku.