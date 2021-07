Vidíme ich vo filmoch, ale v skutočnosti nie sú pravda. 10 najväčších filmových mýtov, ktorým stále veríme

Koľko trvá, kým polícia vystopuje hovor zločinca, alebo naozaj je dobrý nápad pri zablúdení v púšti okamžite hľadať pitnú vodu? Toto je 10 najväčších mýtov z filmov a seriálov, ktoré sú v reálnom svete presne naopak, napriek tomu im stále veríme.

Väčšina z nich sa opakuje vo filmoch pravidelne, a preto sa nad nimi možno už ani nezamýšľame. V skutočnom svete by ste ich však skúšať nemali, pretože niektoré z nich môžu byť aj životu nebezpečné. Pozrime sa, ako by vyzerali naozaj.

Všetko čo poviete, môže byť použité proti vám

Obľúbeným prvkom kriminálnych filmov a seriálov je pri zatýkaní páchateľa odrecitovať mu jeho práva pri nasadzovaní pút. Alebo ešte lepšie, po dramatickom dolapení na kapote auta alebo priamo na ceste. Pravdepodobne túto veľmi dobre známu policajnú frázu máme ukotvenú v pamäti úplne všetci. Ak by ste spáchali nejaký zločin v skutočnosti, zatýkanie by nebolo takéto akčné a vaše práva by vám oznámili až vo väzbe, alebo jednoducho neskôr, a nie pred širokým verejným publikom.

Ocikať kamarátovu nohu, keď ju popáli medúza?

Viete, čo urobiť, keď vás popŕhli medúza? V amerických filmoch sa viackrát objavila táto situácia a predovšetkým jedna nezabudnuteľná scéna utkvela v pamätiach divákov. Pochádza zo seriálu Priatelia a objavila sa hneď na začiatku štvrtej série. Moniku v nej v mori popáli medúza a dvojica prítomných priateľov vie, že musí rýchlo konať a pomôcť. Joey sa rozhodne byť hrdinom a jednoducho jej nohu omočí. Ak ste mali tento plán zafixovaný v prípade núdze pri ďalšej dovolenke, asi vás sklameme a radšej naň zabudnite. Ide iba o mýtus a dokonca ním môžete celú situáciu aj zhoršiť.

Polohu vášho hovoru nevystopujú okamžite

Obľúbeným prvkom v akčných filmoch používaným za účelom vytvorenia napätia sú scény, v ktorých vidíme, že sa polícii podarilo skontaktovať so zločincom telefonicky. A tu začína hra o sekundy. Policajt väčšinou musí rozprávať pokojným tónom, aby hľadaného na druhej strane linky neodstrašil a nezložil. Aby vyšetrovatelia dokázali vystopovať jeho polohu, potrebujú na to čo najviac času, a preto musia hovor naťahovať. Zločinec je však prefíkanejší a spravidla zloží tesne predtým, ako by sa im to už podarilo. V skutočnosti to nie je pravda a vaša poloha by bola identifikovaná okamžite po začatí hovoru. Napriek tomu ide o skvelý detail, ktorý neraz dokáže diváka úplne strhnúť do deja.

Hackeri sú nebezpeční samotári pracujúci v tmavej miestnosti

Pravdepodobne vo väčšine filmov s hackerskou tematikou boli tieto osoby spravidla tichými introvertmi, ktorí toho veľa nenahovoria, nemajú veľa priateľov, bohatý sociálny život a žijú v malej kutici, respektíve v pivnici svojich rodičov. To, čomu sa venujú, je navyše veľmi ilegálne a nebezpečné. S tým súvisí ďalší veľký mýtus. Hackeri totiž nemusia byť iba ľudia, ktorí sa venujú nelegálnej činnosti. V dnešnej dobe ide o bežné povolanie, ktoré je nápomocné napríklad rôznym firmám alebo inštitúciám pri uchovávaní bezpečnosti. Dokonca je už aj u nás dobre známy pojem etický hacker.

Romantický oheň v jaskyni

Určite ste to videli už mnohokrát. Hrdinov strhne nečakaná búrka, a tak sa celý premoknutí rozhodnú ukryť v jaskyni. Na tom by nebolo pravdepodobne nič zlé. Aby sa však zohriali pod chladným oblečením, založia si oheň. Ak by ste tento scenár zopakovali v skutočnosti, hrozilo by vám veľké nebezpečie. Nech znie táto predstava akokoľvek idylicky, v dôsledku pôsobenia tepla by vás mohli kamene jaskyne zavaliť. Preto to radšej nikdy ani neskúšajte.

Kým nahlásite nezvestnú osobu, musí prejsť aspoň 24 hodín

Vo filmoch musíte spravidla počkať celý deň od nahlásenia podozrenia na nezvestnú osobu. Ak tak totiž urobíte skôr, polícia vás pošle preč s tým, že je ešte priskoro a dotyčná osoba sa predsa môže doma kedykoľvek objaviť. V realite vám však odporúčame v tejto situácii konať čo najskôr. Zvyšujete tým šancu, že bude osoba nájdená a nikto vás touto vymyslenou hláškou určite neodbije.

Ak sa stratíte v púšti, musíte okamžite hľadať vodu

Scenár o smrti na púšti pri neznesiteľných horúčavách a v dôsledku smädu neznie vôbec príjemne. To si spravidla povedia aj hrdinovia filmov, ktorí sa v tejto situácii ocitnú. Jediné logické riešenie tejto situácie vidia v čo najrýchlejšom hľadaní vody, aby nezostali dehydrovaní. Keďže je však obrovské teplo a do toho sa pridá stres, pravdepodobne sa im to nepodarí a skolabujú. To je smutných osud mnohých filmových postáv. Ak by sa vám to ale stalo v skutočnosti, radšej na tento mýtus zabudnite a namiesto vody skúste nájsť miesto, kde bude aspoň trochu tieňa a prečkajte tu do večera. Potom sa vydajte na cestu.

Adrenalín treba prudko vraziť do srdca

Pulp Fiction je iba jedným z mnohých filmov, v ktorom sme túto scénu videli. Naučili nás, že injekcia adrenalínu sa má doslova vraziť človeku do srdca. Následne ho okamžite nabije a v šoku sa prebudí. Treba uznať, že na filmových plátnach môže takýto záchranársky zákrok vyzerať efektne, v skutočnosti však adrenalín radšej podajte pacientovi bez zbytočného vzrušenia do žily.

Okamžite vás uspí

Keby to fungovalo takto jednoducho aj v skutočnosti, bolo by to skutočne desivé. Veď si iba predstavte, že niekto príde ku vám domov a uprostred noci vám priloží handru s chloroformom k ústam, ako vo filme Kým spíš a upadnete do spánku, z ktorého sa tak skoro neprebudíte alebo vás jednoducho cudzinec uchmatne na ulici, uspí a unesie do tajnej miestnosti v jeho dome, odkiaľ niet úniku. Pravdou je, že ak by vás chcel niekto uspať vreckovkou s chloroformom, pravdepodobne by to nefungovalo. Jednoducho by na to potreboval oveľa viac času, než ako to vidíme vo filmoch a aj tak by ste neprespali celé hodiny.

Pri krvácaní z nosa si zakloňte hlavu

Jedným z najznámejších filmových mýtov je aj vznik presvedčenia, že by ste pri krvácaní z nosa mali hlavu zakloniť hlboko dozadu a vďaka tomu tento problém ustane. To však nie je pravda. Ak tak urobíte, môže sa stať, že namiesto toho, aby vám krv vytekala von, stečie vám späť do hrdla a môže spôsobiť napríklad zvracanie. Tak tento filmový trik radšej tiež vynechajte.