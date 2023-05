V Severnej Kórei odsúdili na doživotie iba dvojročné dieťa. Súd mal k tomu naozaj bizarný dôvod

Na bizarné správy zo Severnej Kórey je svet už zvyknutý, no táto komunistická krajina, vedená diktátorom Kim Čong-Unom, dokáže aj napriek tomu stále prekvapiť. Tento režim totiž najnovšie poslal do väzenia iba dvojročné dieťa, a to rovno na doživotie, informujú Unilad a Mirror.

Protikresťanské zákony

Spomínané dieťa tak strávi zvyšok života, podobne ako aj celá jeho rodina, v zajateckom tábore. Dôvodom tohto rozsudku je obyčajná Biblia, s ktorou ich úrady nachytali. V krajine totiž platia prísne protikresťanské zákony a žiadne prejavy tohto náboženstva tu nie sú tolerované.

Severná Kórea aj napriek tomu tvrdí, že v krajine platí sloboda vierovyznania. Známe sú však desiatky podobných prípadov, kedy boli veriaci perzekuovaní, či mučení. V tejto krajine sa navyše za porušenie zákona netrestá len jednotlivec, ale rovno aj celá jeho rodina.