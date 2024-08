V Rusku nastal obrovský výbuch: Horí veľký železničný trajekt, zaútočili na neho ukrajinské sily

Ukrajinské sily zaútočili vo štvrtok v prístave Kavkaz v ruskom Krasnodarskom kraji na železničný trajekt určený na prevoz palivových cisterien. Na mieste vypukol požiar, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters odvolávajúcej sa na ruské médiá.

Operačný štáb Krasnodarského kraja na platforme Telegram označil udalosť za ďalší pokus „kyjevského režimu“ o teroristický útok na území tohto regiónu. „Na mieste sú pohotovostné a špeciálne služby. Oblasť požiaru a informácie o obetiach sa objasňujú,“ uvádza sa vo vyhlásení štábu citovaného agentúrou TASS.

The AFUstruck a ferry loaded with railroad tankers full of fuel at Port #Kavkaz in Krasnodar Krai, Russia. In the still-frame image below, you can clearly see the railroad tankers on the deck of the ferry and the ferry’s bow to the far right.

I don’t think they will be fixing… pic.twitter.com/ZtPKCF1zNn

— OSINT (Uri Kikaski) 🇺🇸 🇨🇦 🇬🇧 🇺🇦 🇮🇱 (@UKikaski) August 22, 2024