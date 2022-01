V roku 2022 budeme mať to najhoršie za sebou. Bill Gates verí, že koronavírus budeme zvládať rovnako dobre ako chrípku

Už niekoľkokrát Bill Gates hovoril o tom, ako vníma pandémiu koronavírusu. Koncom minulého roka v rozhovore vyjadril názor, že to najhoršie budeme mať už čoskoro za sebou. Tentoraz opäť prichádza s optimistickou predpoveďou. Verí, že po vlne okmikronu budeme koronavírus zvládať tak úspešne, ako chrípku.

Zakladateľ Microsoftu je známy tým, že už nejaký čas varoval, že môže prísť nebezpečná pandémia. Samozrejme, každému by bolo zrejme milšie, keby sa mýlil, no jeho predpoveď sa napokon naplnila. Ako informuje portál Interesting Engineering, počas pandémie sa snažil šíriť osvetu o tom, aké dôležité je očkovanie. Niekoľkokrát sa vyjadril, že koronavírus môžeme poraziť len vtedy, ak sa dá zaočkovať čo najväčší počet ľudí.

Žiaľ, aj v novom roku ochoreniu podľahlo mnoho ľudí. Bill Gates si však myslí, že variant omikron je tá najväčšia a najnáročnejšia prekážka, ktorú musíme prekonať. Verí však, že ak sa zavedú tie správne opatrenia a ľudia ich budú dodržiavať, môžeme pandémiu poraziť už tento rok. Najdôležitejšie je podľa neho očkovanie, ktoré nielen zastaví šírenie ochorenia, ale zabráni tomu, aby boli príznaky v prípade nákazy vážne.

Gates dodáva, že je nevyhnutné, aby vedci vyvinuli vakcíny, ktoré zabránia opätovnej nákaze a budú účinkovať dlhšie ako tie súčasné. Zároveň vyzdvihol konanie niekoľkých krajín. Pochválil napríklad Austráliu za to, že okamžite spustila testovanie a izolovala jedincov, ktorí mohli byť nakazení. Krajina tiež efektívne zredukovala mobilitu, robila všetko pre to, aby ochránila starších obyvateľov a efektívne zaviedla aj povinnosť nosiť rúško. Austrálii, ale aj ďalším krajinám sa to podľa neho darilo napriek tomu, že na pandémiu neboli vopred pripravené.

Gates upozorňuje, že dokonca aj svetové organizácie, ako napríklad WHO, majú isté medzery. Na pandémiu by mali byť podľa neho pripravené lepšie a komunikovať efektívnejšie. Pochybili aj sociálne siete, práve prostredníctvom nich sa neraz veľmi rýchlo šírili namiesto faktov nepravdivé informácie.

As countries experience their Omicron wave health systems will be challenged. Most of the severe cases will be unvaccinated people. Once Omicron goes through a country then the rest of the year should see far fewer cases so Covid can be treated more like seasonal flu.

