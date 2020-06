V rezidencii Vladimira Putina nainštalovali dezinfekčný tunel. Chráni pred koronavírusom

V rezidencii ruského prezidenta Vladimira Putina mimo Moskvy nainštalovali v súvislosti s pandémiou koronavírusu špeciálny dezinfekčný tunel. Rovnaké dve zariadenia priniesli aj do Kremľa. Pre agentúru AP to v stredu potvrdil politikov hovorca Dmitrij Peskov.

Správy o tuneli sa objavili v ruských médiách v utorok v noci. Štátna tlačová agentúra RIA Novosti uviedla, že ho vyrobila ruská firma v meste Penza, zhruba 550 kilometrov juhovýchode od Moskvy. Peskov dodal, že zariadenia nainštalovali v čase, keď bola pandémia „v plnom prúde“.

В резиденции Путина для защиты от коронавируса установили специальный туннель. Он предназначен для дезинфекцииhttps://t.co/jjwWbuZ2EX pic.twitter.com/h62KWARvsr — РИА Новости (@rianru) June 16, 2020

Rusko má podľa Putina už vrchol pandémie za sebou

Putin minulý mesiac povedal, že Rusko už má za sebou vrchol šírenia vírusu a vyzval vládu k postupnému rušeniu obmedzení, ktoré zaviedli koncom marca.

Rusko zaregistrovalo za uplynulých 24 hodín 7790 nových prípadov nákazy koronavírusom. Počet obetí pandémie vzrástol o 182 na 7660. Informovala o tom vo štvrtok agentúra TASS s odvolaním sa na tamojšie krízové centrum.

Celkovo Rusko eviduje 561.091 prípadov infekcie. Vyliečilo sa už 313.963 ľudí, čo predstavuje 56 percent z celkového počtu nakazených.

Moskva, ktorá je ohniskom epidémie v Rusku, zaznamenala za posledných 24 hodín 1040 nových prípadov nákazy.

Smrtnosť na chorobu COVID-19, ktorú spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2, je v Rusku 1,35 percenta.

Kritici však spochybňujú oficiálne štatistiky a otváranie krajiny spájajú s cieľom vlády zabezpečiť čo najvyššiu účasť na ústavnom referende, ktoré by Putinovi umožnilo vládnuť do roku 2036. Referendum by sa malo konať 1. júla.