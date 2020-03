V Rakúsku sa koronavírusom infikovala Slovenka pracujúca v obci Berwang

Tirolsko v stredu potvrdilo, že vírusom sa infikovala aj Slovenka pracujúca v obci Berwang, informovali rakúska verejnoprávna stanica ORF a regionálny webový portál Meinbezirk.at.

Žena začiatkom marca navštívila lyžiarske stredisko Ischgl, kde sa nakazila. Toto stredisko bude od soboty na dva týždne zatvorené, oznámil v stredu tirolský hajtman Günther Platter. Informovala o tom agentúra APA s tým, že v stredu bolo ešte hlásených 246 potvrdených prípadov.

Najviac prípadov je v Tirolsku

Najviac prípadov infikovaných osôb hlásila spolková krajina Tirolsko (81). Nasledujú Viedeň (58), Dolné Rakúsko (51), Horné Rakúsko (50), Štajersko (27), Vorarlbersko (15), Salzbursko (13), Burgenland (4) a Korutánsko (3).

Spolkový minister zdravotníctva Rudolf Anschober vzhľadom na vysoký nárast nových prípadov nákazy vo štvrtok pre médiá uviedol: „V súčasnosti sa nachádzame v procese veľmi silného nárastu (prípadov)… Ak by sa táto krivka naďalej vyvíjala takýmto spôsobom, už o týždeň by sme mali veľmi, veľmi vysoké čísla. Preto ide o to, aby sme dosiahli spomalenie (šírenia nákazy).“

Ak sa počet nakazených bude naďalej zvyšovať, dôjde okrem uzavretia škôl – čo začne platiť budúci týždeň – i k ďalším obmedzeniam, potvrdil okrem iných zodpovedných predstaviteľov aj minister vnútra Karl Nehammer.

V súvislosti so situáciou okolo koronavírusu bolo vydané nariadenie, ktoré všetkým 25.000 policajtom v Rakúsku zrejme až do konca apríla neumožňuje čerpať dovolenku. Informoval o tom najprv denník Österreich na svojej internetovej stránke a pre agentúru APA to následne potvrdilo aj ministerstvo vnútra.

„Ak bude v posudzovaní aktuálnej situácie viditeľné zlepšenie, dôjde k prehodnoteniu situácie,“ citovali z policajného príkazu noviny Österreich.

Testovaných bolo v Rakúsku doteraz 5869 ľudí

Z choroby Covid-19, ktorú vírus spôsobuje, sa už vyliečili štyri osoby – dve v Tirolsku a dve vo Viedni.

Na celom svete sa koronavírusom infikovalo 126.258 ľudí, z čoho 80.932 evidujú v Číne.