V Prešove áno, v Bratislave nie: Zisťovali sme, či sa v týchto 15 slovenských mestách budú konať vianočné trhy

Mnohí sa už pomaly, ale isto začínajú tešiť na blížiace sa vianočné sviatky. Najkrajšie sviatky roka však budú poznačené koronavírusom.

Aké opatrenia chystá vláda v najbližších týždňoch, zatiaľ nie je jasné a nad všetkým visí otáznik. V kruhu najbližších sa s veľkou pravdepodobnosťou stretnúť budeme môcť, iné to však bude na námestiach, ktoré každoročne okrem vianočného osvetlenia zdobia aj tradičné trhy. Tie sa vo veľkej väčšine miest konať definitívne nebudú. Niektoré mestské samosprávy však pre obyvateľov svojich miest chystajú aspoň nejaké náhrady alebo alternatívny program.

Pätnástich najväčších slovenských miest sme sa pýtali, či pre svojich obyvateľov plánujú tento rok otvoriť tradičné vianočné trhy. Z niektorých kancelárií primátorov sme dostali negatívne správy, z iných však aj celkom pozitívne. Ako to tam teda bude počas tohtoročných Vianoc vyzerať?

Bratislava

Hlavné mesto tento rok napokon vianočné trhy obyvateľom neprinesie. Ako však pre Interez.sk uviedla hovorkyňa mesta Katarína Rajčanová, vianočnú atmosféru chcú Bratislavčanom priniesť aspoň prostredníctvom nejakých menších podujatí v online priestore či novou výzdobou v centre mesta, ktorá bude niesť aj viac tradičných prvkov.

“Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu s pandémiou COVID-19 a platné protiepidemiologické opatrenia, žiaľ, mesto tohtoročný Vianočný hlavný trh zrušilo. Do konca novembra, keď vianočné trhy tradične otvárame, sa situácia pravdepodobne nezmení natoľko, aby bolo opäť možné organizovať podujatia, na ktorých sa v relatívne blízkom kontakte stretávajú tisíce obyvateľov a návštevníkov,” uviedla Rajčanová. Hlavné mesto však tento rok prinesie do ulíc vianočnú atmosféru spôsobom, ktorý bude pre obyvateľov Bratislavy bezpečný aj v súčasnej situácii.

“Pribudne nové vianočné osvetlenie, nové prvky výzdoby, aj rôzne svetelné inštalácie vrátane vianočného nasvietenia Starého mosta. Podľa nášho prieskumu návštevníkom minuloročných vianočných trhov chýbalo vo výzdobe a atmosfére trhov viac tradičných prvkov. Preto mesto oslovilo Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV), ktoré bude mať na Hlavnom námestí niekoľko stánkov s vybranými ľudovoumeleckými tvorcami a predajcami,” informuje Rajčanová.

Ako ďalej hovorkyňa hlavného mesta uviedla, Hlavné námestie bude tradične zdobiť vianočný stromček z Karlovej Vsi a obyvatelia ako aj návštevníci mesta si ho budú môcť užiť až do Nového roka.

“V spolupráci s mestskými organizáciami pripravuje mesto aj vianočný program, avšak prevažne v online formáte. Malo by ísť o program z priestorov Klarisiek či Mestského divadla P.O. Hviezdoslava. Chýbať nebude ani Vianočný les na Hlavnom námestí, kedy žiaci ZUŠ vyzdobia Vianočný les svojimi vlastnoručne vytvorenými ozdobami z prírodných materiálov. Originálne vianočné stromčeky neskôr poputujú do skutočných domovov,” dodala.

Košice

Situácia je neistá aj v metropole východného Slovenska. V stredu 18. novembra po 4-hodinovej ceste dorazil krátko popoludní do centra mesta tohtoročný Košický vianočný strom, ktorým je jedľa biela z Ruskova. Tá v tejto obci rástla uplynulých 60 rokov a nádherný strom darovala mestu Košice rodina Kažimírovcov z Ruskova.

Ako uviedlo vedenie mesta na svojom webe, Košický vianočný strom sa naplno rozžiari 4. decembra, tento týždeň sa začne v centre mesta aj s inštaláciou tradičnej vianočnej výzdoby a pribudnú aj zatiaľ nešpecifikované prekvapenia.

“O tom, či sa v meste uskutočnia Košické rozprávkové Vianoce a Vianočné trhy, sa vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu rozhodne v najbližších dňoch po stretnutí s vedením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach,” uviedol hovorca Košíc Vladimír Fabian na webe mesta.

Prešov

V treťom najväčšom meste na Slovensku síce tradičné vianočné stánky budú chýbať, atmosféra najkrajších sviatkov roka sa však z Hlavnej ulice nestratí. Primátorka mesta Andrea Turčanová totiž aj napriek nepriaznivej situácii v Prešove náhradu vianočných trhov pripravuje.

“Aj v tomto mimoriadne ťažkom období nám veľmi záleží na tom, aby naše mesto nestratilo svoje osobité vianočné čaro. Urobíme všetko preto, aby ste v Prešove aj tento rok zažili krásu Vianoc a nadýchli sa adventnej atmosféry priamo na pešej zóne,” uviedla Turčanová vo vyhlásení na mestskom webe.

Mesto Prešov preto tento rok chystá netradičnú novinku. Chutné jedlá aj tradičné vianočné nápoje si počas adventného obdobia budú môcť Prešovčania vychutnať priamo pred svojimi obľúbenými reštauráciami či kaviarňami, ktoré si môžu pred vstup umiestniť stoly a stoličky a takéto menu ponúkať. Mesto tak aj bude mať aspoň ako-také vianočné trhy, no zároveň aj podporí lokálnych podnikateľov v gastrosektore.

Okrem toho, samozrejme, nebude v centre mesta i v mestských častiach chýbať tradičná vianočná výzdoba, pričom pri prechádzkach Hlavnou ulicou bude obyvateľov čakať aj niekoľko akusticko-vizuálnych prekvapení.

Žilina

S organizáciou vianočných trhoch nepočíta ani mesto Žilina. “Napriek zhoršujúcej sa epidemiologickej situácií nám záleží na tom, aby mesto nestratilo čaro vianočnej atmosféry. V Žiline preto nebudú ani tento rok chýbať tradičné prvky vianočnej výzdoby s ústredným symbolom Vianoc – vianočným stromčekom,” informoval redakciu Interez.sk hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.

Vianočnú výzdobu aj tento rok v centre mesta budú tvoriť okrem svetelných reťazí, hviezd a prevesov s vianočnými motívmi aj 3D svetelné dekorácie vianočných anjelov, sobej rodinky a vianočnej gule. “Tento rok je naviac zabezpečené aj osvetlenie stromčeka v Bôrickom parku,” dodal Miškovčík.

Banská Bystrica

Bez vianočných trhov bude aj centrum mesta pod Urpínom. Ako nám však ozrejmila hovorkyňa mesta Banská Bystrica Zdenka Marhefková, Banskobystričania dostanú za ne aspoň malú náhradu.

“Na Námestí SNP nebude chýbať vianočný stromček či svetelná výzdoba, ktorá sa v týchto dňoch inštaluje. Pripravujeme aj tematickú výstavu starých saní, ktorá by mala byť sprístupnená v priestoroch radnice. Finálnu verziu však prispôsobíme aktuálnym nariadeniam. Chystáme aj novinky, o ktorých budeme Banskobystričanov včas informovať,” uviedla Marhefková.

Nitra

Situácia ohľadom vianočných trhov je zatiaľ nejasná aj v Nitre. Podľa hovorcu mesta Tomáša Holúbka bude taktiež vo veľkej miere závisieť od toho, aké budú v čase Vianoc aktuálne opatrenia. “Aj keď musíme priznať, že každú chvíľu sa meniace opatrenia veľmi komplikujú prípravu čohokoľvek, pretože minimálny čas na prípravu stánkov a vecí, ktoré s tým súvisia, je 10 až 20 dní,” povedal pre Interez.sk.

Vo vedení mesta však aj napriek epidemiologickým opatreniam hľadajú a skúšajú všetky možnosti, ako priniesť do centra mesta a mestských častí vianočnú atmosféru. “Alternatívy, ktoré prichádzajú do úvahy, momentálne konzultujeme s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Tradičné vianočné mestečko, ako ho poznáme z minulých rokov, však zorganizovať nemôžeme. Veríme však, že aspoň pár stánkov by mohlo byť na pešej zóne aj na Svätoplukovom námestí,” uviedol Holúbek.

Vianočná výzdoba v centre Nitry bude, niekoľko dní tam už stojí aj vianočný stromček. Ide o smrek pichľavý.

Trnava

Rovnako to bude aj v Trnave. Ako vedenie mesta uviedlo na svojom webe, tohtoročné podujatie Advent v Trnave sa z dôvodu zhoršujúcej sa situácie ohľadom koronavírusu neuskutoční.

“Adventné trhy v réžii mesta, ako ich poznáme, sa tento rok neuskutočnia. Budeme sa však snažiť Trnavčanom spríjemniť predvianočný čas iným spôsobom v takej miere, aká bude možná a z epidemiologického hľadiska bezpečná,” uviedol viceprimátor Trnavy Tibor Pekarčík.

Trenčín

O vianočné trhy a s nimi spojený kultúrny program prídu aj obyvatelia Trenčína. Mesto totiž nechce nič riskovať, pre obyvateľov ale chystá prekvapenia.

“Čaro Vianoc pod hradom si získalo priazeň množstva Trenčanov i návštevníkov mesta, ktorí sa stretávajú na pomerne malom priestranstve. Je skôr nepravdepodobné, že do pôvodne plánovaného začiatku vianočných trhov, dôjde k výrazne priaznivejšej epidemiologickej situácii a k uvoľneniu opatrení natoľko, aby sa bezpečne, bez zdravotného rizika, pre návštevníkov i trhovníkov mohli uskutočniť,” vysvetlila hovorkyňa mesta Erika Ságová. A hoci sa Trenčania tento rok budú musieť vzdať neodolateľných vianočných vôní, chutí i koncertov, mesto bude vianočnou atmosférou dýchať – aspoň v takej miere, ako to aktuálna situácia dovoľuje.

“Na Mierovom námestí bude svietiť vianočný strom a výzdobu centra mesta doplnia nové prvky. Veľmi si želáme a veríme, že o rok sa situácia zlepší a všetci – trhovníci, návštevníci, umelci, predavači občerstvenia – sa spolu opäť stretneme a všetko sa vráti do normálu. V centre Trenčína dôjde k doplneniu svetelných vianočných prvkov – napríklad pribudne zvonička šťastia, v zrekonštruovanom átriu pod Mestskou vežou svetelné dekoratívne stromčeky, fontána Marca Aurélia na Mierovom námestí bude ešte viac dozdobená a pripravené máme aj jedno prekvapenie, no to zatiaľ nechceme prezrádzať vopred. Pozývame všetkých do Trenčína aspoň na krátku návštevu,” láka na návštevu mesta Ságová.

Martin

Iné je to ale v menších slovenským mestách, ako je napríklad Martin. Tu vedenie mesta nad organizáciou aj napriek nepriaznivej situácii uvažuje. “Mesto Martin momentálne uvažuje o organizácii vianočných trhov za maximálnych hygienických opatrení,” vysvetlila pre Interez.sk hovorkyňa mesta Zuzana Kalmanová. Limitujúcim faktorom je však podľa vedenia mesta epidemický stav v aktuálnom čase, preto nevedia s konečnou platnosťou potvrdiť realizáciu a formu vianočných trhov v Martine.

V uliciach mesta sa však obyvatelia môžu tešiť aspoň na už tradičnú výzdobu a rieši sa aj program.

“Stred mesta, rovnako ako mestské časti, budú ozdobené svetelnými dekoráciami od 6. decembra až do konca vianočných sviatkov. Vianočný a novoročný program sú v riešení s ohľadom na súčasnú a možnú hygienicko-epidemiologickú situáciu,” dodala Kalmanová.

Poprad

Čo chystá mesto pod Tatrami zatiaľ nie je isté. Správy o pripravovaných vianočných aktivitách v Poprade medializovať nechceli a vedenie bude verejnosť informovať o niekoľko dní. Podľa hovorkyne mesta Jarky Hlaváčovej pôjde o prekvapenie.

Prievidza

Na vianočné trhy sa tento rok ale pripravuje mesto Prievidza. “Pripravujeme sa na podujatie v obmedzenom režime. Desať kusov predajných stánkov s občerstvením (punč, sladkosti, drobné jedlo) a vianočným sortimentom (dekorácie, svietniky, imelo),” informoval hovorca mesta Michal Ďureje. Ako uviedol, stánky budú rozmiestnené v rozostupoch na ploche námestia. Živých vystúpení sa ale obyvatelia Prievidze nedočkajú.

“Bude len reprodukovaná hudba. Pred piaristickým kostolom bude tradične umiestnený drevený betlehem. Obdobia konania vianočných trhov je od 13. do 23. decembra,” prezradil Ďureje.

Okrem toho bude mesto zdobiť vianočná výzdoba ako každý rok. “Už tradične budeme mať vyzdobené aj stromčeky, ktoré budú vyzdobené vianočnými ozdobami žiakov základných škôl,” uzavrel hovorca mesta Prievidza.

Zvolen

Vianočnú atmosféru chce v obzvlášť ťažkých časoch obyvateľom mesta spríjemniť primátorka Zvolena Lenka Balkovičová.

“Tento rok považujem za obzvlášť dôležité dopriať Zvolenčanom pokojnú predvianočnú atmosféru v našej vianočnej dedine. Situácia okolo koronavírusu nepridáva na nálade nikomu. Dostávam desiatky správ a telefonátov od ľudí, na ktorých situácia dopadá veľmi ťaživo. Vidím, že Zvolenčania sa priam bytostne potrebujú v pokoji nadýchnuť, zažiť niečo príjemné, odvrátiť pozornosť od prívalu správ o negatívnych dopadoch koronavírusu na ekonomický, kultúrny či spoločenský život,” uviedla vo vyhlásení médiám Balkovičová.

“Vianočnú dedinu by sme chceli spustiť začiatkom decembra, samozrejme, len za predpokladu, že to umožnia vládne nariadenia. Dnes ešte nevieme, aká bude situácia, no chceme byť pripravení, dopriať ju Zvolenčanom aspoň v obmedzenej forme. Naši obyvatelia si po namáhavom roku rozhodne zaslúžia pár príjemných predvianočných chvíľ priamo v srdcia svojho mesta,” vysvetlila.

Považská Bystrica

S konaním vianočných trhov zatiaľ nepočítajú ani v Považskej Bystrici. Ako nám prezradila asistentka primátora mesta Soňa Bryndziarová, Považskobystričanom sa bude mesto snažiť navodiť vianočnú atmosféru aspoň bohatou výzdobou, do ktorej sa za posledné roky výraznejšie investovalo. V centre mesta tiež bude hrať vianočná hudba a aj keď mesto zatiaľ neuvažuje o organizovaní tradičných vianočných trhov, ak sa situácia zlepší, mesto má pripravenú aspoň čiastočnú náhradu.

“Ak by sa epidemiologická situácia zlepšila a opatrenia uvoľnili, sme pripravení zabezpečiť pre obyvateľov aspoň čiastočnú náhradu za obľúbené podujatia, ktoré organizujeme na sklonku roka s domácimi umelcami a remeselníkmi,” uviedla Bryndziarová.

Michalovce

Ani v srdci zemplínskeho regiónu sa tento rok výraznejšie vianočné oslavy nechystajú. Mesto Michalovce nebude v tomto roku organizovať Vianočné trhy, no čo sa týka podujatí, tak práve pracujú na spôsobe ich organizovania s ohľadom na najnovšie usmernenia hlavného hygienika a vlády, informovala hovorkyňa primátora mesta Michalovce, Iveta Palečková.

Nové Zámky

V Nových Zámkoch to s vianočnými trhmi taktiež nevyzerá realisticky. Petronela Bernáth z Odboru kultúry mesta však uviedla, že ak to epidemiologická situácia dovolí, vedenie mesta sa bude snažiť k vianočnej atmosfére prispieť.

“Ak to epidemiologická situácia dovolí a bude záujem aj zo strany predajcov, tak sa mesto určite bude snažiť prispieť k vianočnej atmosfére v meste zorganizovaním vianočných trhov aspoň v skromnejšie forme,” uviedla Bernáth. V Nových Zámkoch momentálne počítajú len s vianočnou výzdobou, ktorú aktuálne inštalujú.