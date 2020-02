V Pompejách po 40 rokoch sprístupnili Dom milencov. Pre turistov otvorili aj ďalšie priestory

Milióny turistov každý rok navštívia pozostatky niekdajšieho antického mesta Pompeje, ktoré pred takmer 2000 rokmi postihla obrovská prírodná katastrofa. Po 40 rokoch reštaurátori a archeológovia sprístupnia aj jednu z najatraktívnejších stavieb mesta, ktoré pod niekoľkometrovou vrstvou popola pochovala sopka Vezuv.

V Pompejách po 40 rokoch sprístupnia jednu z najatraktívnejších stavieb nazývanú Dom milencov, ktorá ostala pre verejnosť uzavretá po zemetrasení v roku 1980, informuje britský denník The Guardian. Dom milencov objavili v roku 1933, pričom mala stavba takmer úplne zachovalé celé druhé poschodie. Jeden z turistami najvyhľadávanejších domov v antickom meste poškodilo zemetrasenie v roku 1980, ktoré si vyžiadalo aj 3 000 ľudských obetí.

Dom milencov dostal svoj názov podľa nápisu, ktorý sa nachádzal na jednej zo stien stavby, kde stojí „Milenci ako včely prelietavajú životom sladkým ako med. Prial by som si, aby to tak bolo“. Stavbu začali reštaurovať v roku 2014 v rámci veľkého projektu obnovy Pompejí financovaného Európskou úniou, rekonštrukcia teda trvala 6 rokov. Ako cituje britský The Guardian talianskeho ministra kultúry Daria Franceschiniho, znovuotvorenie Domu milencov je „príbehom znovuzrodenia a spasenia“.

Spolu s Domom milencov boli opätovne sprístupnené aj ďalšie stavby, a to Dom lode Európy a Dom ovocného sadu. Rozsiahla reštaurácia bola v Pompejách pred 6 rokmi odštartovaná potom, ako hrozilo, že UNESCO vyhlási slávnu pamiatku za nebezpečnú. Po rokoch rozsiahlych prác je však slávne mesto pod Vezuvom opäť celkom bezpečné a počas tohto roku dozaista priláka milióny turistov.