V počte prípadov sme najrýchlejšie rastúca krajina. Očkovať sa už môžu aj deti od 5 rokov, oznámil Lengvarský

V utorok malo na Slovensku pozitívny výsledok PCR testu 417 osôb, laboratóriá pritom vykonali 9 450 vyšetrení. Počet hospitalizovaných sa zvýšil o 13 na 169 pacientov. Pribudla jedna obeť ochorenia COVID-19.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo aj 133 pozitívne testovaných antigénovými testami z celkovo 11 032 vykonaných testov, ako informovalo Ministerstvo zdravotníctva SR. V poslednom týždni sekvenovali 359 vzoriek, pozitívne testovaných na delta variant bolo 356 vzoriek, čo predstavuje 99,2-percentné zastúpenie.

V nemocniciach je hospitalizovaných 169 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 126 ľudí. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti leží 15 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 13 osôb.

Máme stav ako minulý rok na konci septembra

Počet prípadov za posledný týždeň vzrástol o 100%. Rovnako sa zvýšil aj počet výjazdov záchrannej zdravotnej služby. Do nemocníc prijímame asi 11 pacientov denne. Prípady sú však rozličné, viac pribúda pacientov, ktorí nie sú zaočkovaní. Podobná situácia je aj v zahraničí a okolitých krajinách. V porovnaní s minulým rokom sa Slovensko dnes nachádza tam ,kde minulý rok na konci septembra. 2,4 milióna osôb už dostalo aspoň jednu dávku vakcíny.

Slovensko je medzi najrýchlejšie rastúcimi krajinami na svete, podľa údajov z utorka sme na štvrtom mieste v rýchlosti rastu nových prípadov ochorenia COVID-19. O aktuálnej epidemickej situácii v stredu po rokovaní vlády informoval Riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva SR Matej Mišík. Podobná situácia ako u nás je v celej strednej Európe. Mišík upozornil, že vidno, ako sa tretia vlna pandémie presunula cez západnú, strednú až do východnej Európy. „Rýchlosť rastu je v našom regióne najvyššia,“ dodal.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský informoval, že 3. dávka vakcíny bude dobrovoľná. Delta variant je nákazlivejší, šíri sa rýchlejšie a spôsobuje viac hospitalizácií. Očkovať sa budú už aj deti od 5 rokov. Ak niekto nepôjde na 3. dobrovoľnú dávku, stále bude považovaný za plne očkovaného podľa aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. Očkovať 3. dávkou sa začína od 13. septembra.

Deti od 5 do 11 rokov dostanú nižšiu dávku vakcíny, očkovať ich budú pediatri, ktorí sa do vakcinácie zapoja. Bude to len na žiadosť rodiča, pričom deti dostanú tretinovú dávku vakcíny. Očkovať sa môžu od 9. septembra, to znamená od zajtra. Lengvarský potvrdil, že on svoje detí zaočkovať dá. Minister školstva Branislav Gröhling po rokovaní vlády potvrdil, že karanténa žiakov by sa mohla skrátiť zo 14 na 10 dní už v priebehu niekoľkých týždňov. Rovnako by platilo, že ak budú mať na 5 deň negatívny PCR test, môžu sa vrátiť do škôl. Podľa šéfa rezortu už na vyhláške pracuje hlavný hygienik.

3. dávka vakcíny

O 3. dávke sa minister Lengvarský rozhodol po konzultácii s odborníkmi, so zahraničnými pracoviskami a inštitúciami. Podávať sa bude mRNA vakcína ľuďom, ktorí sú aspoň osem mesiacov po očkovaní druhou dávkou akejkoľvek vakcíny. Dávok je podľa ministra dostatok, vakcíny Moderna je na skladoch okolo 400-tisíc a vakcíny od Pfizeru približne milión.

Ako Lengvarský uviedol, v preočkovaní je odporučená priorizácia. V prvom kole sa budú preočkovávať zdravotnícki pracovníci, následne imunokompromitovaní pacienti, klienti a zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb, učitelia a zamestnanci školských zariadení, pacienti od 60 rokov a potom zvyšná populácia. Toto nariadenie začne platiť od 13. septembra. „Verím tomu, že aj na základe skúsenosti z iných krajín prispeje k väčšej ochrane zaočkovaných pacientov a možnému zníženiu náporu na zdravotnícke zariadenia,“ podotkol šéf rezortu zdravotníctva.

COVID automat od pondelka

Od štvrtka (9. 9.) bude okres Rožňava zaradený v prvom stupni ohrozenia, teda v červenej fáze. Od pondelka (13. 9.) bude podľa COVID automatu v prvom stupni ohrozenia ďalších deväť okresov. V stupni ostražitosti bude 47 okresov, zvyšok bude v stupni monitoringu.

V stupni monitoring budú okresy (zelené):

okres Bratislava I.-V., okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Humenné, okres Komárno, okres Malacky, okres Medzilaborce, okres Námestovo, okres Nové Zámky, okres Pezinok, okres Poltár, okres Púchov, okres Ružomberok, okres Senec, okres Stropkov, okres Trnava, okres Zlaté Moravce,

V stupni ostražitosť budú okresy (oranžová):

okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bardejov, okres Brezno, okres Čadca, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Gelnica, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Košice-okolie, okres Kysucké Nové Mesto, okres Levice, okres Levoča, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Martin, okres Michalovce, okres Myjava, okres Nitra, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Partizánske, okres Piešťany, okres Považská Bystrica, okres Prešov, okres Prievidza, okres Revúca, okres Rimavská Sobota, okres Sabinov, okres Šaľa, okres Senica, okres Snina, okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves, okres Stará Ľubovňa, okres Svidník, okres Topoľčany, okres Trebišov, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Žilina, okres Zvolen

V I. stupni ohrozenia (červené):

okres Bytča, okres Košice I.-IV., okres Krupina, okres Poprad, okres Skalica, okres Trenčín, Rožňava