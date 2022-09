V oceáne sa 11 dní vznášal v mrazničke. Po tom, čo ho zachránili, muž skončil v rukách polície

Nikto by sa nechcel ocitnúť uprostred rozbúreného oceánu na potápajúcej sa lodi. Muž z Brazílie potopenie lode prežil. Následne sa 11 dní plavil na hladine Atlantického oceánu. Život mu zachránila mraznička.

V mrazničke prežil 11 dní

Ako informuje portál CNN, muž z Brazílie prežil 11 dní plaviac sa na hladine Atlantického oceánu po tom, čo sa jeho loď potopila. Zachránila ho mraznička, ktorá mu poslúžila ako improvizovaný záchranný čln. Romualda Maceda Rodriguesa zastihla búrka ešte začiatkom augusta po tom, čo sa vybral na ryby, jeho výlet mal pôvodne trvať tri dni.

Na jeho lodi sa však objavili praskliny a začala do nej vtekať voda. Napokon sa potopila na sever od Brazílie. Našťastie, zachránila ho mraznička, do ktorej stihol vliezť po tom, čo si všimol, že tá sa na rozdiel od zvyšku lode nepotápa. O 11 dní neskôr ho v nej našli rybári pri pobreží Surinamu.

Okamžite bol prevezený do nemocnice, kde ho lekári ošetrili a následne ho na niekoľko dní zadržala polícia. Nemal totiž pri sebe potrebnú dokumentáciu na pobyt v Suriname. Napokon ho však prepustili a Romualdo sa mohol vrátiť späť do Brazílie.

„Znova som sa narodil. Myslel som si, že svoj príbeh už nikdy nebudem môcť nikomu povedať, no som tu,“ vyjadril sa Rodrigues.



Krúžili okolo neho žraloky

Priznáva, že keď bol v mrazničke, bol zúfalý, myslel si, že sa blíži jeho koniec. Romualdo totiž nevie plávať. Ak by nevliezol do mrazničky, zrejme by nemal šancu prežiť. Okrem toho, vo vode okolo neho plávali žraloky a bál sa, že na neho zaútočia.

Po čase začala voda vtekať aj do mrazničky, Romualdo ju musel odstraňovať holými rukami. Nemal pri sebe žiadne jedlo ani vodu. V čase, keď úplne prepadal zúfalstvu, muža držala pri živote myšlienka na jeho rodinu, rodičov, ale aj manželku a deti. Verí, že to, že ho rybári včas zachránili, bol zázrak.