V obľúbených destináciách pribúdajú komáre šíriace nebezpečné ochorenie: Takto sa ochránite a rozoznáte príznaky

Nebezpečné komáre prenášajúce horúčku dengue si mnohí spájajú najmä s exotickými destináciami. Čoraz častejšie ale na ľudí útočia aj v obľúbených destináciách, ba dokonca aj v susedných krajinách. Takto sa pred nimi ochránite.

Pribúdajú v obľúbených destináciách

Ako informuje web Euronews, prípadov nákazy horúčkou dengue v Európe pribúda čoraz viac. Nie je to správa, ktorá vás pred letnými prázdninami poteší, no zvýšená opatrnosť je na mieste. Zistenia vyplývajú z nových údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), pričom k šíreniu choroby prispeli najmä horúčavy. Klimatické zmeny okrem iného spôsobujú aj to, že plánovanie dovolenky je čoraz náročnejšie.

Komáre prenášajúce horúčku dengue sa v súčasnosti vyskytujú v 13 európskych krajinách. Sú medzi nimi Bulharsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko. Tento zoznam zahŕňa mnohé z najobľúbenejších dovolenkových destinácií, kam často chodia aj Slováci.

Väčšina ľudí, ktorí sa nakazia horúčkou dengue, nepociťuje žiadne príznaky. Ak sa ale objavia, zvyknú sa prejaviť 4 až 10 dní po nákaze a trvajú zvyčajne 2 až 7 dní. Niektoré príznaky sa podobajú príznakom chrípky, napríklad vysoká teplota, silná bolesť hlavy, bolesť očí, svalov a kĺbov. V niektorých prípadoch sú bolesti také intenzívne, že sa chorobe hovorí aj horúčka, ktorá láme kosti. V piatich percentách prípadov môže mať vážne, ba dokonca fatálne následky.

Takto sa ochránite

Existuje niekoľko opatrení, ktorými môžete znížiť riziko uštipnutia komárom počas dovolenky. Ideálne je čo najviac si zakryť telo, najlepšie svetlým oblečením, keďže sa zdá, že tmavé priťahuje komáre viac. Repelent by mal byť povinnou súčasťou vašej dovolenkovej výbavy (spoliehať sa napríklad na rôzne esenciálne oleje či babské rady nestačí). Komáre prenášajúce vírus dengue štípu najmä cez deň, ale oplatí sa dodržiavať opatrenia a byť opatrný aj počas noci.

EDCD radí dať si okolo postele moskytiéru, alebo sieťku proti hmyzu na okná a dvere. Pomáha tiež spať v klimatizovanej miestnosti. Silné ventilátory môžu hmyz dezorientovať. Keďže komáre sa rozmnožujú v stojatej vode, ideálne je nedávať im na to príležitosť. Na vývoj ich lariev stačí aj trochu vody v uzávere od fľaše. Odstráňte preto všetko, v čom môže stáť voda, pozor si dávajte najmä na balkónoch alebo v záhradách na miestach, na ktorých sa zdržiavate.

