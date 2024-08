V obľúbenej destinácii Slovákov boli 3 silné zemetrasenia za sebou. Otrasy cítili na celom pobreží

Ešte v utorok sme vás informovali, že zemetrasenie s magnitúdou 4,4 zaznamenali na severe Chorvátska. Dnes krajinou otriasli rovno tri za sebou. Na chorvátske médiá sa odvoláva web CNN Prima News.

Dve zemetrasenia sa vyskytli na Makarskej riviére, informuje Dnevnik. Ďalšie bolo silnejšie a vyskytlo sa na juhu v blízkosti Neumského koridoru. Prvé prišlo ráno o 5:14 a bolo s magnitúdou 2,2 stupňa. Ďalšie bolo o 5:21 s magnitúdou 2,1. O pár minút neskôr prišlo tretie s epicentrom v Jadranskom mori o sile 3,5. Denník Danas uvádza, že mohlo mať silu aj 4,1.

