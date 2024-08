Chorvátsko zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdou 4,4. Otrasy cítili aj u našich susedov, dovolenkári ostali v šoku

Zemetrasenie s magnitúdou 4,4 zaznamenali v utorok ráno na severe Chorvátska. Podľa agentúry MTI otrasy zeme pocítili aj obyvatelia Zalianskej stolice na juhozápade Maďarska, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Seizmologické observatórium Radóa Kövesligethyho uviedlo, že k zemetraseniu došlo o 08.43 h. Jeho epicentrum sa nachádzalo neďaleko mesta Koprivnica, zhruba 15 kilometrov od maďarských hraníc.

#Earthquake (#potres) possibly felt 27 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/NSK7rdGunb

— EMSC (@LastQuake) August 13, 2024