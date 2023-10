V nasledujúcich hodinách hrozí zimné počasie: Pozrite, kde sa očakáva sneženie, na cestách pozor na poľadovicu

Ako ste dnes určite pocítili na vlastnej koži, počasie sa po uplynulých slnečných a teplých dňoch zmenilo. iMeteo informuje, že v podobnom duchu by sa mali niesť aj nasledujúce dni. Dokonca upozorňuje na to, že v nadchádzajúcich hodinách hrozí zimné počasie. Pozrite, kde by ste naň mali byť pripravení.

Portál o počasí priniesol správu, podľa ktorej by sa ľudia v niektorých častiach Slovenska mali pripraviť na to, že noc prinesie zimné počasie. Teploty majú klesnúť až od +5 do -2 stupňov a výnimkou nebudú ani zrážky.

Najchladnejšie počasie očakávajte na severe a zrážky by sa po desiatej hodine večer mali vyskytnúť na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši.

Sneženie aj poľadovica

„V noci sa očakáva, že hranica sneženia poklesne na našom území na severe aj pod 700 m n. m. Na severe Slovenska sa tak najmä vo vyšších polohách môže na cestách objaviť poprašok snehu,“ upozorňuje iMeteo. Kde sa namiesto snehu objaví dážď, hrozí poľadovica.

To znamená, že ak vás čaká noc na cestách, prípadne do auta sadnete skoro ráno, buďte obozretní a dávajte si na seba dobrý pozor.