V Kalifornii potvrdili prvý prípad výskytu moru. Muž sa nakazil na prechádzke so psom

Choroba známa zo stredoveku nevyhynula ani v modernej dobe. Mor, ktorý bol svojho času obrovským postrachom všetkých Európanov sa v poslednom období síce sporadicky, ale predsa len objavuje. Najnovšie ho zaznamenali v americkom štáte Kalifornia.

Uštipla ho blcha

Prípad bol potvrdený v pondelok u obyvateľa žijúceho v South Lake Tahoe, informuje portál Science Alert. Nakazený jednotlivec bol opísaný ako vášnivý chodec, ktorého uštipla infikovaná blcha, keď bol na prechádzke so svojím psom.

“Mor je prirodzene prítomný v mnohých oblastiach Kalifornie vrátane oblastí s vyššou nadmorskou výškou oblasti El Dorado,” uviedla Nancy Williamsová, miestna zdravotníčka.

Dá sa efektívne liečiť

Podľa nej je dôležité, aby ľudia vykonávali preventívne opatrenia, a to nielen voči sebe, ale aj voči domácim miláčikom. Na zvýšenú pozornosť prevencii by mali dbať, keď sa pohybujú v exteriéroch a na miestach, kde je možné prísť do kontaktu s hlodavcami. Tie najčastejšie hostia blchy, ktoré môžu mor prenášať. Vhodnou ochranou sú rôzne repelenty a odev, ktorý zakrýva ruky a nohy.

Nakazený muž sa v súčasnosti zotavuje v domácej liečbe, avšak pod dohľadom lekárov. Mor spôsobuje baktéria Yersinia pestis a nákaza sa dá efektívne liečiť antibiotikami.

Prvý prípad od roku 2015

V celom USA sa podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb vyskytuje ročne asi 7 prípadov nákazy morom. Choroba sa najčastejšie prenáša infikovanou blchou či kontaktom s tkanivom či telesnými tekutinami, ktoré obsahujú baktériu Yersinia pestis.

Najbežnejším typom je bubonický mor, ktorý spôsobuje horúčku, slabosť, opuchy a zápal lymfatických uzlín. V Kalifornii naposledy zaznamenali výskyt moru v roku 2015 u dvoch návštevníkov Yosemitského národného parku.