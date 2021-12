V dome neznámeho muža našli pri razii fotky malej Maddie. Policajti mu zabavili počítač, musel ísť pred súd

Ubehli roky, odkedy médiá obletela správa o dievčatku, ktoré zmizlo počas dovolenky s rodičmi. Odvtedy po nej neustále pátrajú úrady, ale aj jej rodina. Zdá sa, že sa prípad posunul opäť o krôčik vpred. Polícia totiž prehľadala dom muža, v ktorom našli fotografie Madeleine McCann.

U muža našli fotky malej Madeleine

Ako informuje portál Unilad, polícia obdržala anonymný tip, po ktorom prehľadali dom neznámeho muža v Írsku. Po tom, čo pozemok zdokumentovali, našli fotografie Madeleine McCann pripnuté na stene. Polícia okamžite kontaktovala Interpol. Zisťovalo sa, kde bol muž 3. mája v roku 2007, teda v čase, keď Madeleine počas dovolenky v Portugalsku zmizla. Ukázalo sa však, že nebol v blízkosti miesta únosu.

Ako informoval portál Irish Mirror, osoba žijúca s mužom v jednej domácnosti polícii údajne vysvetlila, prečo na stene viseli fotografie malej Madeleine. Vysvetlenie však uverejnené nebolo. Polícia napriek tomu vykonala riadne vyšetrovanie a muža zatkla. Obávali sa totiž toho, že by zničil dôkazy, ktoré by mohli svedčiť proti nemu. Na to, že v dome sa nájdu fotky dievčatka, nebol nikto pripravený. Bolo to prinajmenšom zvláštne.

Muž sa musel dostaviť aj pred súd a polícia mu zhabala aj počítač. Nepodarilo sa však nájsť nič, čo by svedčilo o tom, že má s únosom Madeleine čokoľvek spoločné. V čase, keď dievčatko zmizlo, malo len 3 roky. Jej rodičia Kate a Gerry McCann ju nechali spať spolu so súrodencami na prízemí hotela v rezorte Praia de Luz. Okamžite bolo spustené pátranie, aké nemalo obdoby. Napriek tomu sa však Madeleine do dnešného dňa nájsť nepodarilo.