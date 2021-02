V Dánsku možno súhlas s pohlavným stykom udeliť cez mobilnú aplikáciu. Platí na jeden sex počas 24 hodín

Len pred pár mesiacmi sa médiami prehnala informácia o sprísnenej legislatíve v Dánsku, ktorá od občanov vyžaduje súhlas oboch strán, ktoré sa chystajú k pohlavnému styku. Pokiaľ jeden z účastníkov vyslovene so sexom nesúhlasí, nemôže k nemu dôjsť. Ak jedna z osôb jasne nedá súhlas a k pohlavnému styku dôjde, dánske úrady takýto skutok považujú za znásilnenie.

Nový zákon o súhlase so sexom v Dánsku vyvolal po celom svete, a najmä na internete, vášnivé diskusie. Mnohí totiž novú legislatívu, na základe ktorej je nutné pred sexom udeliť súhlas, spochybňovali. Dánsko však veľmi dobre vie, čo robí a ide najmä o ochranu ľudí, ktorí sexuálnym útokom v minulosti čelili a na súde sa táto skutočnosť ťažko dokazovala.

To ale teraz pomôže zmeniť nielen nový zákon, ale aj aplikácia, ktorá je na udeľovanie súhlasov so sexom určená, píše web Daily Mail.

Súhlasiť so sexom možno vďaka appke

Novú appku spustili po začiatku oficiálnej platnosti legislatívy. Volá sa iConsent a obyvateľom Dánska má pomôcť predchádzať nedorozumeniam pri sexuálnom styku. Obaja partneri môžu pred sexom prostredníctvom nej udeliť súhlas, ktorý sa následne uloží na zabezpečených serveroch.

Tvorcovia týmto chceli partnerom uľahčiť situáciu a veria, že by v budúcnosti mohla poslúžiť aj pri obvineniach zo znásilnenia. Ak by sa totiž preukázalo, že niektorá zo strán súhlas so sexom udelila a na súde hovorí niečo iné, išlo by o neoblomný dôkaz.

Jeden súhlas platí 24 hodín

Samozrejme, všetko má svoje hranice a aj tvorcovia upozorňujú, že len na aplikáciu – nech je akokoľvek nápomocná – sa spoliehať netreba. Dôležitá je najmä osobná komunikácia medzi partnermi a aplikácia má slúžiť len ako doplnok. Súhlas treba s partnerom otvorene prediskutovať.

Čo sa týka samotného udeľovania súhlasov cez iConsent, tak jeden súhlas je platný na jeden pohlavný styk počas 24 hodín. Užívatelia ho však môžu kedykoľvek počas dňa zrušiť. Ak sa tak strane a k styku dôjde, môže to byť neskôr klasifikované ako znásilnenie.

Aplikácia má podľa tvorcov fungovať na základe dobre zabezpečených serveroch a jej užívatelia si kedykoľvek môžu pozrieť históriu udelených súhlasov. Okrem toho tiež obsahuje aj užitočné informácie o zdravom sexuálnom živote či dôležité kontakty na organizácie pomáhajúce obetiam sexuálneho násilia.