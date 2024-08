V Chorvátsku musela zaplatiť 34 eur za 7 minút v aute: Taxikár tvrdo oklamal turistku, nenaleťte na tento trik

Zaslúžený oddych jej však pokazil chamtivý vodič, ktorý sa rozhodol, že si na nič netušiacej žene poriadne zarobí. Dokonca jej klamal priamo do tváre a tvrdil, že cesta v taxíku je jediný možný spôsob dopravy. O správe napísal chorvátsky portál Morski, cituje Dnes24.

Pri dovolenke či výlete v cudzej krajine sme aj napriek poriadnej príprave často odkázaní na pomoc miestnych. Nie všetky možnosti sú vždy riadne vyznačené, pričom v mnohých prípadoch sa turisti nedokážu orientovať v cudzích názvoch či mätúcich adresách.

Do prístavu autobusy nejazdia, tvrdil nečestný taxikár

Svoje o tom vie aj nemenovaná turistka, ktorá sa tento rok rozhodla dovolenkovať na ostrove Hvar. Chorvátsky ostrov je preslávený nádhernými zátokami, historickými pamiatkami a plážami, ktoré každý rok navštívia tisícky dovolenkárov.

Žena sa počas svojej dovolenky potrebovala dostať zo svojho hotela do prístavu Vira, kde smerovala kvôli zaplatenej plavbe katamaránom. Zároveň však netušila, ako sa dá presunúť medzi lokalitami. Dala sa pritom do reči s miestnym taxikárom.

7 minút jazdy za 34 eur

Taxikár žene presvedčivo vysvetlil, že do prístavu sa dá dostať jedine autom. Dôverčivú turistku následne naložil do vozidla, aby ju odviezol do prístavu, ktorý bol vzdialený približne 3,8 kilometra od hotela.

Po príchode si za 7 minút cesty vypýtal astronomických 34 eur. Turistke vysvetlil, že 30 eur z toho má zaplatiť za jazdu, ďalšie štyri si pripočítal za dve malé tašky.

Okrem šialenej ceny neskôr zistila, že medzi dvoma bodmi jazdí autobus, ktorý je ešte k tomu pre turistov s platným katamaránovým lístkom k dispozícii úplne zadarmo. Zastávka bola pritom len 10 metrov od hotela, v ktorom žena bývala.

„Samozrejme, že sa človek po niečom takom cíti byť okradnutý a podvedený,“ dodala podvedená žena, ktorá tvrdo zaplatila za dôveru v známom letovisku.