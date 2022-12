V Česku sa nachádzajú stovky ukrajinských vojakov. Zúčastňujú sa výcviku, ktorý im má pomôcť v boji s ruským agresorom

Ukrajinskí vojaci sa už zúčastňujú na výcviku vo vojenskom výcvikovom priestore Libavá v Olomouckom kraji v ČR. Celkom by sa ich na výcviku malo zúčastniť 4-tisíc. TASR správu prevzala v nedeľu zo spravodajského servera iDnes.cz.

Náčelník Generálneho štábu Armády ČR generál Karel Řehka pre iDnes.cz potvrdil, že ukrajinskí vojaci sa už nachádzajú v tomto výcvikovom priestore na severovýchode ČR.

Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR tento výcvik schválila v utorok 29. novembra. Konať by sa mal do konca budúceho roka v piatich štvortýždňových turnusoch. Na každom výcvikovom turnuse by sa mohlo zúčastniť až 800 vojakov.

„Prioritou je pomoc s výcvikom ukrajinských vojakov, a to v záujme úspešného boja proti ruskému agresorovi,“ uviedla v pléne česká ministerka obrany Jana Černochová.

Cvičenie vychádza z dvojstrannej dohody českej a ukrajinskej vlády; v budúcnosti však bude zaradený pod asistenčnú misiu EÚ, píše iDnes.cz.

Európska únia asistenčnú misiu pre Ukrajinu zameranú na výcvik jej vojakov na území členských krajín EÚ schválila v novembri.