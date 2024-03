V Bratislave udrela prachová víchrica, na Považí vietor láme stromy: Nebezpečné počasie zasiahne aj ďalšie regióny

Ešte v doobedných hodinách sme vás informovali o tom, že sa počas soboty musíte pripraviť na zvrat v počasí. Prechod studeného frontu priniesol na Slovensko zrážky, ojedinele búrky, ale najmä ochladenie a silný vietor. Bratislavou sa dokonca prehnala prachová víchrica, píše portál iMeteo.sk.

Studený front postupuje ďalej

Prechod studeného frontu cez územie Slovenska so sebou priniesol nebezpečné počasie. V súčasnosti je front na Považí, kde dokonca vyvrátil niekoľko stromov. „Tie spadli na cestu v Orlovom, čo je prímestská časť Považskej Bystrice,“ píše v článku iMeteo. V našom hlavnom meste sa zase museli obyvatelia boriť s prachovou víchricou, ktorá znížila viditeľnosť a ako popísali svedkovia, všade navôkol bol prach.

Búrky tiež zasiahli Záhorie, pričom ako vyplýva z predpovede, studený front by mal do večera prejsť celým Slovenskom a občania by preto mali byť ostražití. „Ideálne je, aby ste sa pri prechode frontu cez vašu obec alebo mesto zdržiavali doma v bezpečí,“ upozorňuje portál.