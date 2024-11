V Atlantiku nastáva kolaps, hrozia nám brutálne zimy: Čierny scenár sa ešte dá zvrátiť, konať treba rýchlo

Už niekoľkokrát sa objavili správy o tom, že sa v Atlantiku niečo deje. Tým niečím máme na mysli situáciu spojenú s morskými prúdmi, ktoré rozvádzajú teplo po celom svete. To nevyzerá vôbec dobre a vedci prišli na to, že je horšia, než si mysleli. Morské prúdy slabnú a sú na pokraji kolapsu, ktorý podľa všetkého už mal začať.

Článok pokračuje pod videom ↓

Vedci prišli nedávno s novým výskumom, ktorý uverejnili v časopise Nature Geoscience, upozornil vedecký portál Earth. Týka sa Atlantickej meridionálnej cirkulácie, ktorá presúva teplú a studenú vodu okolo Atlantického oceánu. Tento proces pomáha regulovať teploty a vplýva na ekosystémy, ale aj všedné ľudské životy. No zistilo sa, že táto cirkulácia je najslabšia za posledných tisíc rokov.

Čo je za tým?

Nemusíme byť vedci, aby sme si dokázali správne tipnúť, že dôvodom je globálne otepľovanie, roztápanie ľadovcov a nárast sladkej vody v oceánoch, ktorá má vplyv na jej prúdenie. Možno si teraz hovoríte, že to nič neznamená, no nie je to celkom pravda. Výskum ukázal, že pri globálnom oteplení o 2 °C bude cirkulácia až o tretinu slabšia, než bola pred 70 rokmi.

A to by malo vplyv na život ľudí po celom svete, vrátane nás. Spomínajú sa oslabenia monzúnov na severnej pologuli alebo drsnejšie zimy v Európe. Konkrétne Golfský prúd pomáha udržiavať zimy na našom svetadiele mierne. Jeho oslabenie by však mohlo spôsobiť pravý opak.

Okrem toho nový výskum ukázal, že Severný ľadový oceán a Južný oceán sú viac prepojené, než sa doposiaľ zdalo. A zmeny v jednej časti môžu vplývať aj na vzdialené regióny.

Ak by tento scenár spojený s kolapsom nastal, Európa by čelila chladnejším zimám. Zvrátiť by ho mohlo pomôcť zníženie emisií, avšak času ubúda a treba konať okamžite.